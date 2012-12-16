درخواست فیاض برای انتفاضه اقتصادی علیه اسرائیل/ امیر قطر به رام الله می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، سلام فیاض در یک نشست خبری که عصر امروز در رام الله برگزار شد خواستار انتفاضه اقتصادی و تحریم کالاهای اسرائیلی در واکنش به پرداخت نکردن درآمدهای مالیاتی از سوی رژیم صهیونیستی به تشکیلات خودگردان شد.

نخست وزیر تشکیلات خودگردان افزود: تشکیلات خودگردان ماهانه نیاز به 240 میلیون دلار دارد و باید کشورهای عربی در این زمینه کمک کنند.

وی ضمن درخواست نشست ویژه سران عربی بیان کرد: فشارهای جامعه بین الملل بر اسرائیل برای آزاد کردن درآمدهای مالیاتی بی فایده بوده است.

خبر دیگر اینکه نبیل ابو ردینه سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد: شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر طی روزهای آینده از رام الله دیدار خواهد کرد.

وی افزود: دیدار امیر قطر قطعی شده و مقدمات آن آماده شده است هر چند که موعد دقیق آن مشخص نشده است، اما به احتمال زیاد این دیدار در پایان ماه جاری و پس از پایان سفر اروپایی ابومازن انجام خواهد شد.

خبر دیگر اینکه ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان گفت: ما با نگرانی وضعیت فلسطینی ها را در اردوگاه الیرموک در سوریه دنبال می کنیم.

وی افزود: ما از طرفهای درگیر در سوریه می خواهیم که از فلسطینی ها دوری کنند و به اردوگاههای آنها حمله نکنند همچنین از جامعه جهانی می خواهیم که تحرک جدی در حمایت از فلسطینی ها در سوریه انجام دهند.

در عین حال یا سر عبد ربه دبیر کل سازمان آزادیبخش فلسطین مدعی شد: نظام سوریه مسئول جنایات در اردوگاه الیرموک در سوریه است.

از سوی دیگر عزت الرشق عضو دفتر سیاسی حماس بدون اشاره به اقدامات خطرناک گروههای مسلح مورد حمایت محور ضد سوری برای کشاندن آوارگان سوری به بحران سوریه و استفاده ابزاری تروریستها از آوارگان گفت: ما به شدت حمله اردوگاه الیرموک را محکوم می کنیم.