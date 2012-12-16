به گزارش خبرگزاری مهر، «بای لی چن» معاون کنگره ملی کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
لاریجانی در ابتدای این دیدار ضمن ابراز خرسندی از روند رو به رشد، همکاریهای سیاسی و اقتصادی دو کشور، ایران و چین را روابطی محکم و رو به پیشرفت خواند و تاکید کرد. عزم و اراده مقامات عالی دو کشور بر توسعه و گسترش همه جانبه مراودات دوستانه فیمابین است.
رئیس مجلس شورای اسلامی روابط میان جمهوری اسلامی ایران و چین را عامل تقویت و تحکیم ثبات و آرامش پایدار در منطقه دانست و افزود: استمرار رایزنیها و همفکری نزدیک فیمابین در موضوعات مهم منطقهای و بینالمللی میتواند به آرامش و امنیت در منطقه کمک کند.
لاریجانی در پایان با اشاره به مواضع چین در موضوع انرژی صلحآمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: بعضی قدرتهای جهانی در موضوع انرژی صلحآمیز هستهای ایران با ایجاد مشکل و سنگاندازی مانع به ثمر رسیدن مذاکرات کشورمان و 1+5 میشوند.
در ادامه این دیدار آقای بای لی چن معاون کنگره ملی کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین با اشاره به تاریخ و فرهنگ غنی و دیرینه ایران، کشورمان را کشوری مهم و با نفوذ در منطقه دانست و گفت: چین و ایران باید در موضوعات مهم منطقهای و بینالمللی همکاری و رایزنیهای تنگاتنگی داشته باشند.
وی در پایان بر حق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای توسط ایران تاکید کرد و افزود: سیاست مستقل ایران در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عامل ایجاد فشار و تحریم از سوی قدرتهای جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده اما ایران همواره با موفقیت در مقابل این فشارها مقاومت کرده است.
در دیدار معاون کنگره خلق چین؛
انتقاد لاریجانی از سنگ اندازی برخی قدرتهای جهانی در مذاکرات ایران و 1+5
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با معاون کنگره ملی خلق چین با اشاره به مواضع این کشور در موضوع انرژی صلحآمیز هستهای ایران گفت: برخی قدرتهای جهانی در مذاکرات ایران و 1+5 سنگ اندازی میکنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، «بای لی چن» معاون کنگره ملی کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
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