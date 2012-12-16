به گزارش خبرگزاری مهر، «بای لی چن» معاون کنگره ملی کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.



لاریجانی در ابتدای این دیدار ضمن ابراز خرسندی از روند رو به رشد، همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور، ایران و چین را روابطی محکم و رو به پیشرفت خواند و تاکید کرد. عزم و اراده مقامات عالی دو کشور بر توسعه و گسترش همه جانبه مراودات دوستانه فیمابین است.



رئیس مجلس شورای اسلامی روابط میان جمهوری اسلامی ایران و چین را عامل تقویت و تحکیم ثبات و آرامش پایدار در منطقه دانست و افزود: استمرار رایزنی‌ها و همفکری نزدیک فیمابین در موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند به آرامش و امنیت در منطقه کمک کند.



لاریجانی در پایان با اشاره به مواضع چین در موضوع انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: بعضی قدرت‌های جهانی در موضوع انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با ایجاد مشکل و سنگ‌اندازی مانع به ثمر رسیدن مذاکرات کشورمان و 1+5 می‌شوند.



در ادامه این دیدار آقای بای لی چن معاون کنگره ملی کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین با اشاره به تاریخ و فرهنگ غنی و دیرینه ایران، کشورمان را کشوری مهم و با نفوذ در منطقه دانست و گفت: چین و ایران باید در موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی همکاری و رایزنی‌های تنگاتنگی داشته باشند.



وی در پایان بر حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای توسط ایران تاکید کرد و افزود: سیاست مستقل ایران در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عامل ایجاد فشار و تحریم از سوی قدرت‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده اما ایران همواره با موفقیت در مقابل این فشارها مقاومت کرده است.