فریاد استخدامیهای جدید شهرداری بروجرد بلند شد/ گوش شنوایی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری آزمون استخدامی شهرداریهای کشور طی سال گذشته که استان لرستان نیز در فهرست آنها قرار داشت اکنون که روند آزمون، مصاحبه و استخدام پذیرفته شدگان سپری شده مسئولان و متولیان امر اما و اگرهایی در زمینه آغاز به کار این افراد مطرح می کنند.

این امر موجب شده است که پذیرفته شدگان این آزمون با نگرانیهای جدی در زمینه فعالیت و استخدام خود در شهرداری مواجه شوند، موضوعی که در مراجعات مکرر این افراد به شهرداری، استانداری و حتی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور خود را نشان داده است.

و اما پیش از این برخی از این افراد به نمایندگی از حدود 103 نفر پذیرفته شده آزمون استخدامی شهرداری خرم آباد در تماس با خبرگزاری مهر خواستار پیگیری وضعیت خود شدند که در این راستا پیگیری هایی از سوی این خبرگزاری با مسئولان استان و همچنین متولیان امور شهرداریهای لرستان صورت گرفت.

پس از انتشار گزارش خبرگزاری مهر تماسهایی از دیگر شهرهای استان از جمله کوهدشت نیز با دفتر این خبرگزاری گرفته شد که مشابه همین مشکل در آن شهر نیز وجود دارد و برخی از پذیرفته شدگان آزمون هنوز مشغول به کار نشده اند.

پس از شهرستان کوهدشت این بروجردیها بودند که عدم آغاز به کار 56 پذیرفته شده آزمون استخدامی شهرداری بروجرد سخن گفتند تا هر روز بر بی توجهی به این موضوع در استان افزوده شود.

این در حالیست که پذیرفته شدگان این آزمون همه مراحل استخدامی خود را گذرانده اند و هم اکنون به عنوان مستخدم شهرداری محسوب می شوند ولی اینکه چرا مسئولان برای آغاز به کار این افراد مساعدت نمی کنند سوالیست که جای طرح و تامل دارد.

برخی از استخدامیهای جدید شهرداری بروجرد در تماس با دفتر این خبرگزاری از بی توجهی مسئولان انتقاد کرده و گفتند که مسئولان شهرداری دلیل عدم جذب آنها را نیروهای مازاد موجود در شهرداری اعلام کرده اند.

این در حالیست که این سوال مطرح می شود که در صورت وجود نیروی مازاد چرا مسئولان شهرداری اقدام به درج آگهی استخدام و جذب نیروی جدید کرده اند؟ و حال که این نیروها مراحل استخدام خود را طی کرده اند چرا نسبت به جذب آنها اقدام نمی شود.

تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با شهرداری بروجرد بی نتیجه ماند چرا که هم اکنون شهرداری این شهر در اوج بلاتکلیفی به سر برده و هر روز یک سرپرست جدید برای اداره امور شهر معرفی می شود.

از وضعیت بلاتکلیفی نیروهای جدید سه شهرداری خرم آباد، کوهدشت و بروجرد چنین بر می آید که گویا از ابتدا بدون هیچ کار کارشناسی، تامین بودجه و آینده نگری اقدام به انتشار آگهی استخدام، برگزاری آزمون استخدامی، برگزاری مصاحبه پذیرفته شدگان، اجرای مراحل گزینش، ایجاد کد استخدامی برای این افراد و ... شده است.

اینکه آزمونی ملی با گستره استانهای مختلف و در سطح شهرداریهای کشور برگزار و همه پذیرفته شدگان بعد از انجام مراحل مختلف قانونی مشغول به کار می شوند الا پذیرفته شدگان شهرداریهای لرستان موضوعیست که نشان می دهد که از ابتدا نگاه کارشناسی پشت این جذب نیرو نبوده است.

این در حالیست که هم اکنون نزدیک به 150 نفر نیروی جوان، متخصص و کارآمد هفت خوان استخدام در شهرداری را پشت سر گذاشته اند و حال که به مرحله آغاز به کار رسیده اند تازه متولیان امر در شهرداری متوجه شده اند که از ابتدا در شهرداری نیروی مازاد داشته اند و پول ندارند که حقوق بدهند.

به هر روی آنچه مسلم است که این افراد هم اکنون مستخدم شهرداری محسوب شده و همه مراحل قانونی استخدام در شهرداری را طی کرده اند و حال متولیان امر باید هرچه سریعتر زمینه آغاز به کار این افراد را فراهم کنند، افرادی که در صورت آغاز به کار می توانند باری از روی دوش شهرداریهای استان بردارند و روند فعالیتها در این نهاد را بهبود بخشند.