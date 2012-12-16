به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر دولاح عصر یکشنبه در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان این مطلب اظهار داشت: تامین اعتبار این پروژه‌ها از قرارگاه خاتم و قرارگاه قرب کوثر است که میزان برآورد هزینه هر پروژه 30 میلیون تومان است.

وی با اشاره به همکاری سپاه و دانشگاه علوم پزشکی برای اجرای این طرح، بیان کرد: تکمیل و ادامه پروژه با همکاری و تامین اعتبار توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر نیز گفت: پنج خانه بهداشت در مناطق محروم با همکاری سپاه امام صادق (ع) در سه شهرستان استان ساخته می‌شود که در حال بستن یک تفاهم نامه با سازمان بسیج سازندگی سپاه امام صادق(ع) هستیم که کارهای اجرایی این پنج خانه بهداشت هفته آینده آغاز می‌شود.

دکتر غلامرضا حیدری اضافه کرد: بسیج و سپاه یک روز در جبهه‌ها بر علیه دشمنان از کیان نظام اسلامی دفاع می کردند و هم اکنون نیز به کمک مردم مناطق محروم برای خدمت رسانی ومحرومیت زدایی با کمک دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه در بخش بهداشت و درمان خدماتی ارایه می‌دهند.

وی افزود: پنج خانه بهداشت در روستا های دروان و اسلام آباد از توابع شهرستان جم، روستاهای دهوک و چاهگاه از توابع شهرستان دشتی، روستای ایل شهر از توابع شهرستان دشتستان احداث خواهد شد.