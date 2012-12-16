مدارس ابتدایی قزوین روز دوشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف که از شب گذشته در مناطق مختلف استان آغاز شده و به صورت پراکنده همچنان ادامه دارد موجب برودت شدید هوا و یخ زدگی برخی معابر شهری شده که ترد را دچار مشکل کرده است.

اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین در پی این بارش با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: مدارس ابتدایی نواحی یک و دو آموزش و پرورش شهرهای قزوین، الموت شرقی و غربی، البرز و آبیک و مقطع پیش دبستانی در شیفت صبح فردا دوشنبه تعطیل است.

سرهنگ مظفر حسینی فرمانده پلیس راه استان قزوین هم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جاده های استان اظهارداشت: بارش برف در حال حاضر در محورهای مواصلاتی استان ادامه دارد اما با تلاش راهداران و ماموران پلیس تمامی راهها بازگشایی شده و هیچ محوری بسته نیست.

وی افزود: در گردنه های استان بعلت بارش برف و یخ زدگی سطح جاده ها حرکت خودروها با کندی صورت می گیرد.

فرمانده پلیس راه استان قزوین از کلیه رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان را دارند درخواست کرد ضمن همراه داشتن وسایل گرم و مواد غذایی و نیز زنجیر چرخ با احتیاط کامل حرکت کنند.

همچنین در پی سفید پوش شدن کوهستانها و مناطق مختلف استان اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد: با توجه به بارش برف در مناطق مختلف استان و احتمال حرکت وحوش به حاشیه امن شهرها و روستاها برخی سودجویان اقدام به زمده گیری وحوش کرده اند.

در این اطلاعیه از مردم استان خواسته شده است در صورت مشاهده این گونه های وحشی مراتب را به ادارات تابعه این اداره کل اطلاع دهند.