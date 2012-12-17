به گزارش خبرگزاری مهر، جمع آوری شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد به تفکیک هر حوزه در اداره کل بهزیستی استان سمنان، با حضور معاونان، بازرس و کارشناسان اداره کل بهزیستی استان مازندران، پس از دو روز پایان یافت.

معاونان، بازرس و کارشناسان اداره کل بهزیستی مازندران با حضور در معاونت ها و بخش های مختلف تحت پوشش و نظارت اداره کل بهزیستی استان سمنان، ضمن بررسی میزان پیشرفت هر حوزه، به مراکز و مجتمع ها سرکشی و از نحوه مدیرت و عملکرد آنها بازرسی کردند.

استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد به عنوان رویکردی نو در علم مدیریت، به جای تمرکز بر نتایج عملکردها در پایان دوره ارزیابی، بر هدایت و مربیگری حین انجام فعالیت ها و رصد برنامه ها، اصلاح و بهبود مداوم و مستمر برنامه ها و عملکردها متمرکز شده است.

سازمان بهزیستی کشور، به عنوان یک سازمان تخصصی-خدماتی، به منظور استقرار نظام مدیریت عملکرد و بهره مندی از نتایج آن به تشکیل کمیسیون ارزیابی عملکرد در ستاد مرکزی و تالیف شاخص های 20 گانه نظارت بر عملکرد اقدام کرده است.

این کمیسیون در بخش پایش و نظارت اقدام به ارزیابی فراگیر همه استان ها از طریق گروه های بازرسی کرده است.

فرماندار سمنان از درمانگاه تامین اجتماعی این شهر بازدید کرد

فرماندار شهرستان سمنان به صورت سرزده از نحوه خدمات دهی درمانگاه شماره دو تامین اجتماعی در سمنان بازدید کرد.

حسن سعدالدین در این بازدید ضمن گفتگو با پرسنل شیفت شب و بیماران، با مسائل مختلف و نحوه خدمات دهی این مرکز از نزدیک بازدید و نظارت کرد.

وی در این دیدار اظهار داشت: ارتقای شاخص های بهداشتی درمانی شهرستان سمنان نیاز به اقداماتی دارد که باید برنامه ریزی شود.

سعدالدین از واحدهای پذیرش، داروخانه و تزریقات بازدید و با تعدادی از بیماران در خصوص مسائل و مشکلاتشان صحبت کرد.

محققان روش های صرفه جویی در مصرف برق با حفظ محیط زیست ارائه کنند

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان در همایش علمی محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد مدیریت منابع در حوزه آب و برق، مدیریت مصرف را از عوامل مهم در کاهش تولید گازهای آلاینده دانست و افزود: تحقیقاتی که روش های نوین صرفه جویی در مصرف برق را معرفی کنند می تواند در حفظ محیط زیست و تامین انرژی مورد نیاز بشر نیز موثر باشد.

حسن مسلمی بر هدف دار بودن تحقیقات به ویژه در بخش انرژی تاکید کرد و گفت: باید به سمتی حرکت کرد تا با بهره گیری از سوخت های جایگزین ضمن تامین انرژی مورد نیاز، از وارد شدن خسارت بیشتر به محیط زیست نیز جلوگیری شود.

وی با اشاره به اولویت های صنعت برق، ترکیب بهینه از روش های تولید با بهره گیری از انرژی پاک را از الزامات آتی این صنعت عنوان کرد و گفت: این امر با تلاش پژوهشگران محقق می شود.

رئیس شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان سمنان استفاده از منابع جدید تولید انرژی نظیر انرژی خورشیدی و باد را در تولید انرژی پاک موثر خواند و افزود: زمینه مناسبی در این حوزه در استان سمنان وجود دارد.

این همایش به مناسبت هفته پژوهش و فن آوری در اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان برگزار شد.

شهرداری سمنان برای رفع معضل آب گرفتگی معابر وارد عمل شد

شهردار منطقه دو سمنان گفت: رفع معضل آب‌گرفتگی معابر از چندی پیش در دستور کار شهرداری قرار گرفت و شهرداری منطقه دو نیز در این راستا اقدامات موثری انجام داد.

جواد نجاریان با اشاره به مشکلات ناشی از آب‌گرفتگی معابر که هرساله با آغاز بارندگی‌ها گریبان‌گیر شهروندان می‌شود، گفت: همه نقاط مشکل‌زا در سطح شهر شناسایی شده است و رفع مشکل در موارد خاص در اولویت اقدامات شهرداری قرار گرفته است.

وی از رایزنی‌های شهرداری با شرکت نفت به منظور احداث کانال عرضی در بلوار شهید نوروزی برای رفع مشکل آب‌گرفتگی در این منطقه خبر داد و گفت: با توجه به عبور لوله نفت از این منطقه و لزوم رعایت حریم این لوله، مذاکراتی با شرکت نفت صورت گرفت که در پی آن مجوز احداث کانال به عرض 60 سانتی متر اخذ شد.

شهردار منطقه دو سمنان با بیان این که شهروندان هرساله در ایام بارندگی در عبور و مرور در بلوار قدس با مشکل مواجه هستند گفت: آب‌های سطحی موجود در مناطق شمالی شهر از جمله بلوار امیرکبیر به سمت بلوار قدس سرازیر می‌شود و کانال عرضی که پیشتر در این بلوار وجود داشت جوابگوی حجم زیاد این آب‌ها نبود.

وی افزود: با اشاره به مشکلات احداث کانال در بلوار قدس گفت: با توجه به این که مسیر تاسیسات بسیار زیادی از بلوار قدس می گذرد، حفر کانال در این نقطه نیاز به تمهدیات ویژه ای داشت.

وی در خصوص نبود شیب مناسب آسفالت برای هدایت آب های سطحی گفت: شهرداری برای رفع این مشکل اهتمام جدی دارد به عنوان مثال در خیابان شهید صفائیان، با جدول‌گذاری مناسب این نکته فنی رعایت شده است.