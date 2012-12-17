محمد رضا سوقندی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه این فرضیه حیاتی در ایجاد و برقراری امنیت اجتماعی مثبت ارزیابی شده است تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر، بهترین استراتژی در مقابله با شبیخون فرهنگی است.

موضوع امر به معروف ونهی از منکر صددرصد اجتماعی است

وی همچنین موضوع امر به معروف و نهی از منکر را موضوعی صد درصد اجتماعی دانست و اظهار داشت: امر به معروف هدایت به نیکی است و نیکی؛ صفتی است که همه جامعه آن را خوب می دانند.

سوقندی ضمن بیان اینکه معروف ها در بین ملت ها فطری و همگانی هستند تصریح کرد: این امر معمولا با تفاوت بسیار اندک بین دسته های گوناگون بشر یکسانند و در واقعیات زندگی بشری، یک سلسله معیارهای اصیل برای خوب و بد و زشت و زیبا وجود دارد و بشر با همان توان بشری قدرت تشخیص شایستگی ها و زیبایی ها را دارد.

فریضه امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مهم ترین واجبات اجتماعی دین اسلام



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به این مطلب که در بحث فرهنگ سازی باید فرآیندهایی طی شود و مجموعه اقداماتی صورت پذیرد تا فرهنگ سازی و در نهایت تمدن سازی رخ دهد، عنوان کرد: مسأله تغییر رفتار به عنوان یک موضوع اجتماعی، دارای پیچیدگی ها و ظرایف زیادی است و نیاز به تفکر و کار مداوم دارد در اقدام مرتبط با مقوله رفتار انسان، باید ابعاد متعدد آن در نظر گرفته شود.

سوقندی اضافه کرد: فرایند درونی شدن یا نهادینه شدن هنجارها و ارزش ها نیاز به ابزاری کارآمد و روشی دقیق و منسجم دارد، تا باعث تحقق این امر یا پیشبرد سریعتر آن شود.

احیای امر به معروف و نهی از منکر نباید منحصر به دهه احیا باشد

وی با بیان اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر که یکی از مهم ترین واجبات اجتماعی دین اسلام است، افزود: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در سالجاری در بُعد تبلیغاتی و رسانه ای به ویژه در دهه احیاء اقدامات خوبی انجام داد و این اقدامات نباید منحصر به دهه احیا باشد و باید در طول سال تداوم داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه مسائل اجتماعی ظاهر ساده ای دارد، گفت: البته نباید در مورد پیاده سازی مسائل اجتماعی ساده اندیشی کرد.

وی یکی از الزامات تغییر رفتار جامعه را زمینه سازی برای تغییر مطلوب برشمرد و گفت: یکی از مهم ترین اقدامات برای زمینه سازی تغییر رفتار، گفتمان سازی و تولید محتوای فرهنگی است.

"معروف" یعنی شناخته شده و مقابل منکراست

سوقندی ضمن تاکید بر اینکه گفتمان سازی و تولید محتوا کار نخبگان جامعه است، تصریح کرد: درگیرکردن نخبگان جامعه و دستگاه های تولید فکر و اندیشه، برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی ضروری است.

وی با بیان اینکه معروف به کاری اطلاق می شود که با عقل و شریعت نیکو شناخته شود، اظهار داشت: به عبارت دیگر "معروف" یعنی شناخته شده و مقابل منکراست، یا کار نیک مطابق فطرت "معروف" آن است که مردم با ذوق آن را از حیات اجتماعی متداول می دانند و به فطرت سلیم آن را درمی یابند.

پذیرش اجتماعی در حوزه فرهنگ عمومی بسیار مهم است

سوقندی تاکید کرد: پذیرش اجتماعی در حوزه فرهنگ عمومی بسیار مهم است، و ابرقدرت های جهانی اگر چه در حوزه نظامی قدرتمند هستند، اما برای اقدامات عملیاتی و نظامی خود ابتدا به سراغ افکار عمومی می روند.

وی با اشاره به این مطلب که از آنجا که افراد یک جامعه سالم مانند اعضای بدن، در راه زندگی اجتماعی و ایجاد حیات صحیح انسانی سهیم و شریک هستند و هیچ یک از آنها نمی توانند در برابر قوت ها و کاستی های جامعه بی تفاوت باشند، بیان کرد: مساله نظارت همگانی، امر به معروف و نهی از منکر، برای جلوگیری از فساد و سوق دادن جامعه به سوی اصلاح ضرورت دارد.

ضرورت بسیج افکار عمومی در راستای فرهنگ سازی و تغییر رفتار جامعه

سوقندی همچنین اضافه کرد: امر به خوبی ها و نهی از بدی ها دو اصل پذیرفته شده همه اقوام و ملل در طول تاریخ زندگی انسان بوده است، زیرا این دو اصل در بر دارنده منافع انسان ها و منطبق با عقل و فطرت هستند.

وی خاطرنشان کرد: برای فرهنگ سازی و تغییر رفتار افراد اجتماع نیز ابتدا باید افکار عمومی را بسیج کرد و بسیج افکار عمومی نیز نیاز به زمینه هایی نظیر فعالیت نخبگان، تبلیغات، کار رسانه ای و الگوسازی دارد.

حفظ امنیت، مهم ترین آثار اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر



سوقندی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان اصل "نظارت عمومی" یا "ضمانت اجرایی" قوانین اسلام مطرح کرد و گفت: خدا نظارت بر حسن اجرای احکام الهی را برعهده فرد فرد جامعه اسلامی از هر قشری نهاد، از این رو هر فرد و گروهی همواره چشمان بیدار امت اسلامی را مراقب خویش دانسته و تلاش می کند حتی الامکان قوانین اسلامی را رعایت کرده و زیر پا قرار ندهند، امام باقر(ع) می فرمایند: امر به معروف و نهی از منکر فریضه بزرگی است که به سبب آن واجبات برپا می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در خاتمه با بیان اینکه هر جامعه ای برای پویایی خویش نیازمند آرامش و امنیت از جانب داخل و خارج است، اظهار داشت: از مهم ترین آثار اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر حفظ امنیت است و سایر آثار اجتماعی این فریضه مثل بقای جامعه، وحدت، اجرای احکام، آبادانی و سازندگی و... همگی در راستای برقراری امنیت هستند.