محمد رضا سوقندی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه این فرضیه حیاتی در ایجاد و برقراری امنیت اجتماعی مثبت ارزیابی شده است تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر، بهترین استراتژی در مقابله با شبیخون فرهنگی است.
موضوع امر به معروف ونهی از منکر صددرصد اجتماعی است
وی همچنین موضوع امر به معروف و نهی از منکر را موضوعی صد درصد اجتماعی دانست و اظهار داشت: امر به معروف هدایت به نیکی است و نیکی؛ صفتی است که همه جامعه آن را خوب می دانند.
سوقندی ضمن بیان اینکه معروف ها در بین ملت ها فطری و همگانی هستند تصریح کرد: این امر معمولا با تفاوت بسیار اندک بین دسته های گوناگون بشر یکسانند و در واقعیات زندگی بشری، یک سلسله معیارهای اصیل برای خوب و بد و زشت و زیبا وجود دارد و بشر با همان توان بشری قدرت تشخیص شایستگی ها و زیبایی ها را دارد.
فریضه امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مهم ترین واجبات اجتماعی دین اسلام
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به این مطلب که در بحث فرهنگ سازی باید فرآیندهایی طی شود و مجموعه اقداماتی صورت پذیرد تا فرهنگ سازی و در نهایت تمدن سازی رخ دهد، عنوان کرد: مسأله تغییر رفتار به عنوان یک موضوع اجتماعی، دارای پیچیدگی ها و ظرایف زیادی است و نیاز به تفکر و کار مداوم دارد در اقدام مرتبط با مقوله رفتار انسان، باید ابعاد متعدد آن در نظر گرفته شود.
سوقندی اضافه کرد: فرایند درونی شدن یا نهادینه شدن هنجارها و ارزش ها نیاز به ابزاری کارآمد و روشی دقیق و منسجم دارد، تا باعث تحقق این امر یا پیشبرد سریعتر آن شود.
احیای امر به معروف و نهی از منکر نباید منحصر به دهه احیا باشد
وی با بیان اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر که یکی از مهم ترین واجبات اجتماعی دین اسلام است، افزود: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در سالجاری در بُعد تبلیغاتی و رسانه ای به ویژه در دهه احیاء اقدامات خوبی انجام داد و این اقدامات نباید منحصر به دهه احیا باشد و باید در طول سال تداوم داشته باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه مسائل اجتماعی ظاهر ساده ای دارد، گفت: البته نباید در مورد پیاده سازی مسائل اجتماعی ساده اندیشی کرد.
وی یکی از الزامات تغییر رفتار جامعه را زمینه سازی برای تغییر مطلوب برشمرد و گفت: یکی از مهم ترین اقدامات برای زمینه سازی تغییر رفتار، گفتمان سازی و تولید محتوای فرهنگی است.
"معروف" یعنی شناخته شده و مقابل منکراست
سوقندی ضمن تاکید بر اینکه گفتمان سازی و تولید محتوا کار نخبگان جامعه است، تصریح کرد: درگیرکردن نخبگان جامعه و دستگاه های تولید فکر و اندیشه، برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی ضروری است.
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