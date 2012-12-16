  1. بین الملل
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۲۱:۳۰

اظهارات معاون اسد درباره بحران سوریه/راهکار نظامی ره به جایی نمی برد

اظهارات معاون اسد درباره بحران سوریه/راهکار نظامی ره به جایی نمی برد

معاون رئیس جمهوری سوریه ضمن تاکید بر ضرورت توجه به یک راهکار ریشه ای سیاسی راه حل نظامی را پایان دهنده بحران این کشور ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره ، فاروق الشرع گفت : مخالفان و نظام هیچ یک، توانایی پایان دادن به بحران را از راه نظامی ندارند.

وی افزود: ما درصدد دفاع از فرد یا نظام نیستیم، بلکه از سوریه حمایت می کنیم.حکومت با ارتش و احزابش به تنهایی نمی تواند تغییرات جدید ایجاد کند و نیازمند شرکای جدید است.

معاون رئیس جمهوری سوریه بیان کرد: یک راه حل تاریخی با حضور کشورهای منطقه ای و اعضای شورای امنیت باید ایجاد شود.

فاروق الشرع گفت : توقف همه خشونتها و برپایی دولت وحدت ملی با اختیارات فراوان باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 1768017

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