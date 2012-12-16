مدرسه 10 کلاسه برکت در بوئین زهرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه در مراسمی با حضور جلیل بشارتی مشاور ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مناطق کمتر توسعه یافته، حیدری مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قزوین و جمعی از مسئولان محلی مدرسه 10 کلاسه روستای حسین آباد افتتاح شد.

برای ساخت این مدرسه با 450 مترمربع زیربنا و 10 کلاس درس، چهار میلیارد و 650 میلیون ریال از محل اعتبارات بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) هزینه شده و دارای چند کلاس هوشمند است.

این دومین مدرسه در استان قزوین است که از محل بنیاد برکت ساخته می شود.

مدرسه هفت کلاسه رودک شهرستان بوئین زهرا با چهار میلیارد و 300 میلیون ریال پارسال به بهره برداری رسید.

تاکنون 186مدرسه برکت در نقاط محروم به بهره برداری رسیده است.

مشاور ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)در مناطق کمتر توسعه یافته در مراسم افتتاح این واحد آموزشی گفت: تاکنون 186مدرسه برکت در نقاط محروم کشور افتتاح شده و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.

جلیل بشارتی افزود: ساخت مدارس برکت از مدارس اهدایی رهبر معظم انقلاب به مناطق روستایی و محروم است که از مهر ماه سال 87 آغاز شده و تاکنون تعداد آن به 180 باب رسیده است.

بشارتی تصریح کرد: مدارس برکت برای تامین فضای آموزشی در مناطق روستایی ساخته می شود و تاکنون ساخت آن در 30 استان انجام شده است.

این مسئول تصریح کرد: مدرسه ابتدایی برکت در روستای حسین آباد شهرستان بوئین زهرا، شش مدرسه ابتدایی و راهنمایی در روستاهای معجزات رامین در استان زنجان،چتز و خانقاه در شهرستان ایجرود، قره ناس شهرستان ماهنشان،علی آّباد و شعبان شهرستان خدابنده در استان زنجان در هفته آینده افتتاح می شود.

بشارتی بیان کرد: بنیاد برکت تحت حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و کمک در ارتقاء توانمندی اقتصادی و کارآفرینی افراد مناطق محروم در راستای تحقق اهداف چشم انداز کشور فعالیت می کند و تاکنون خدمات ارزشمندی را بهخ مردم ارائه کرده است.

حیدری مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان قزوین هم در این مراسم گفت: تا پایان امسال بنیاد برکت، مدرسه سه کلاسه دشتک شهرستان آوج را با سه میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه تحویل اداره کل آموزش و پرورش استان خواهد داد.