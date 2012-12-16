پرواز مستقیم ساری - تاشکند راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری روز یکشنبه در نشست خبری هفته حمل و نقل اظهار داشت: این پرواز قرار است با رایزنی های صورت گرفته توسط شرکت هواپیمایی ایران ایر از اوایل سال آینده راه اندازی شود.

وی افزود: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تنها شرکت دولتی هوایی ایران بوده که علیرغم تحریم ها توانست در جهت کیفی سازی فعالیتهای خود اقدام کند.

مدیرکل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مازندران و گلستان با اشاره به اینکه پیشانی تمام تحریم ها این شرکت حضور داشته است، تصریح کرد: با توجه به اینکه در قطعات دچار مضیقه بوده ولی توانستیم تحریم را دور بزنیم.

جعفری با بیان اینکه طرح افزایش پروازهای خود را در مازندران آغاز کردیم، یادآور شد: هم اکنون به دو کشور عربی عربستان و بغداد در فرودگاه ساری پرواز داریم.

وی از آغاز پروازهای حج عمره امسال از بیستم دیماه در فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری خبر داد و گفت: هواپیمایی هما اکنون به صورت میانگین در ماه به 170 پرواز خدمات هندلینگ ارائه می دهد.

جعفری از آمادگی هما برای راه اندازی پروازهای باری از طریق فرودگاه دشت ناز ساری به مقاصد کشورهای اطراف مازندران خبر داد و گفت: این شرکت دو فروند هواپیمای ایرباس بی فور 300 داشته که در خدمت صادرکنندگان مازنی است.

وی از راه اندازی واحد بار ایران ایر در فرودگاه ساری خبر داد و اظهار داشت: هفته ای دو بار از طریق هواپیمای فوکر 100 پروازهای ساری به بندر عباس انجام می شود.

این مسئول هواپیمایی هما با اشاره به اینکه تاخیر پروازها نتیجه تحریم و کمبود هواپیما بوده است، افزود: اکنون درصد تاخیرها در پروازهای هما کاهش یافته است.