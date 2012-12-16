دستگاه های اجرایی دامغان ملزم به اجرای ممیزی انرژی شدند

احمد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی دامغان ملزم به اجرایی ممیزی انرژی شدند، اظهار داشت: بر اساس بخشنامه وزیر کشور به استانداران سراسر کشور، دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای این طرح در سطح دستگاه های خود شدند.

وی افزود: این طرح با هدف کاهش مصرف انرژی در دستگاه های اجرایی در سطح کشور و بر اساس بخشنامه وزیر کشور اجرا می شود.

مدیر امور توزیع برق شهرستان دامغان اضافه کرد: طرح ممیزی انرژی به صورت آزمایشی برای نخستین بار در برخی از دستگاه های دولتی در تهران اجرا شد.

یوسفی یادآور شد: این طرح در سه هزار و 35 ساختمان ادارات دولتی مستقر در شهر تهران در بحث استفاده از روشنایی اجرا شد که با اجرای این طرح 15درصد از مصرف انرژی در سطح این تعداد از ساختمان های دولتی کاهش یافت.

وی خاطرنشان ساخت: اجرای موفق این طرح نشان دهنده اهمیت ممیزی انرژی را به همراه داشت.

یوسفی از کاهش آلایندگی محیط زیست، کاهش هزینه های صرف انرژی، استفاده بهینه از انرژی و تامین انرژی مناسب با کیفیت و متعادل از مزیت های طرح ممیزی انرژی یاد کرد.

وی اظهار داشت: 820 مشترک دولتی در شهرستان دامغان از امور توزیع برق خدمات دریافت می کنند.

مدیر امور توزیع برق شهرستان دامغان از نصب کنتور هوشمند در سطح ادارات دولتی این شهرستان خبر داد و افزود: ادارات دولتی در دامغان 8.3 درصد انرژی برق را مصرف می کنند که آمار مصرف انرژی ادارات سطح کشور 10 درصد است.

وی یادآور شد: با نصب کنتور هوشمند در سطح ادارات محاسبه مصرفی برق با سه نرخ در طول شبانه روز محاسبه می شود.

مدیر امور توزیع برق شهرستان دامغان در خاتمه گفت: مصرف برق در ادارات دولتی با نصب کنتور هوشمند بر اساس کم باری، اوج بار و ساعات عادی محاسبه می شود.