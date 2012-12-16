بحران سیاسی نباید همراه مشکلات اقتصادی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادعادل بعد از ظهر یکشنبه در جمع شورای اصولگرایان استان کرمان، ضمن ترسیم دورنمایی از اوضاع انقلاب و نظام اسلامی در شرایط فعلی، گفت: بحمدالله قدرت انقلاب و نظام رو به ازدیاد است و بذری که امام راحل در اعماق دل مسلمان ها کاشتند، سبز شد، میوه داد و این بیداری اسلامی بازتاب صدای امام(ره)، رهبری و ملت بود که با فاصله ی زمانی در جهان اسلام دوباره به گوش ما رسید.

ایران اسلامی و آمریکا دو قدرت مطرح در جهان

وی افزود: 50 سال پیش دنیا بر اساس قدرت های کمونیسم و امپریالیسم دو قطبی بود و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یکی از ابرقدرت ها، امروز جمهوری اسلامی در یک طرف و امریکا در طرف مقابل قرار دارد و آمریکایی ها بارها از ایران اسلامی به عنوان یک مشکل و مانع در سر راه خود نام برده اند.

حدادعادل اضافه کرد: این موضوع بیانگر این است که مسلمان ها به برکت انقلاب اسلامی ایران به قدرت تبدیل شده اند و دیگران باید آن ها را جدی بگیرند.

منحنی قدرت اسلامی در سال های اخیر سیر صعودی گرفته است

وی خاطر نشان کرد: پیش از این شاهد بودیم که اروپایی ها هم نمی خواستند که کشور مسلمانی در دل آن ها باشد و لذا در بوسنی، صرب ها را به جان مسلمان ها انداختند و ده ها هزار از مردم این کشور را کشتد تا کشور اسلامی در آن جا تشکیل نشود و از طرفی کشورهای مسلمان در سازمان های بین المللی آن قدر اعتبار نداشتند که از مسلمانان مظلوم اروپا حمایت کنند.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در ده سال اخیر کم کم منحنی قدرت اسلامی سیر صعودی پیدا کرد و امروز شاهدیم که مقاومت اسلامی لبنان به برکت انقلاب اسلامی در برابر اسرائیل می ایستد و غزه در جنگ 22 روزه و 8 روزه، امریکا، انگلیس و اسرائیل را ناکام می گذارد.

وی افزود: خودباوری، احساس هویت و بازگشت به اسلام سنگ های آن ها را به در بسته می زند و از طرفی روز به روز اعتبار امریکا در جهان کمتر و نفرت مردم از سردمداران آن بیشتر می شود.

حدادعادل اظهار داشت: امریکای مستکبر در عراق دخالت کرد تا از آن جا بر علیه انقلاب اسلامی سنگ اندازی کند، اما به لطف الهی و رهبری هوشمندانه ی مقام معظم رهبری در عراق دولت شیعی بر پا و پایگاه اسلام تقویت شد.

در حالی که اطراف ما ناامن است در کشورمان امنیت برقرار است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بیداری اسلامی منطقه را دچار تحول نموده و در حالی که اطراف ما ناامن است، در داخل کشورمان امنیت برقرار می باشد.

تحریم های اقتصادی، آخرین حربه ی دشمن/امید غرب به یک جریان سیاسی داخلی

حدادعادل اضافه کرد: دشمنان ما با علم به این که با حمله ی نظامی، فتنه و توطئه ی سیاسی نمی توانند موفق شوند، در چنین شرایطی با خباثت اسرائیل در آخرین حربه ی خود، طرح تحریم اقتصادی را روی میز گذاشتند و 15 سال است به یک جریان سیاسی متمایل به غرب امید بسته اند که آن هم موفق نشد.

وی افزود: در جریان فتنه دیدید که آقای موسوی در تلویزیون گفت ما قبل از اینکه به لبنان کمک کنیم باید به کشور خودمان برسیم، غافل از این که کمک به لبنان کمک به اصل انقلاب است و لبنان به نیابت از ما با اسرائیل می جنگد.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای کسب رای چهار نفر آدم طاغوتی و بی بصیرت، این حرف ها را زدند و جریانی رقم خورد که امید غربی ها بود اما به نتیجه نرسید.

وی افزود: بیشتر از آدم هایی که در داخل کشور بخواهند اقتصاد را مدیریت کنند، در خارج از کشور برای فلج کردن اقتصاد ما به کار گرفته اند.

حدادعادل گفت: مبادلات ارزی، نفت، روابط بانکی، حمل و نقل و بیمه را محدود و متوقف کردند و در کنارش یک پیوست تبلیغاتی هم دادند که برای هر اتفاقی بی بی سی، صدای آمریکا و دیگر رسانه های معاند حتی روزنامه هایی در داخل به عنوان ستون پنجم چه کار کنند.

وی افزود: دلال های فاسد برای اخلال در بازار فعال شدند تا وضع اقتصادی ما را بهم بریزند، گمان کردند با این کار ما را فلج می کنند، مردم را به ستوه می آورند به خیابان ها می کشانند تا آنها تصویر بگیرند، منتشر کنند و با آتش افروزی مردم را مقابل نظام قرار دهند.

مراقب باشیم فشار اقتصادی با بحران سیاسی همراه نشود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید مراقب باشیم فشارهای اقتصادی با بحران سیاسی همراه نشود، چرا که آن ها مایلند مردم ما همزمان گرفتار مشکلات اقتصادی و درگیری سیاسی باشند.

وی ضمن مرور کودتای 28 مرداد سال 32 گفت: یک سال قبل از کودتای فوق با تحریم نفت ایران، بر دولت مصدق فشار اقتصادی آوردند و در کنارش دعوای کاشانی و مصدق را راه انداختند و کشور را گرفتار درگیری داخلی کردند.

وی افزود: در حالی جنگ داخلی را هدایت می کردند که به گفته انگلیس در هر دو طرف جاسوس داشتند و ملتی را که با پیروزی ملی شدن نفت، حال خوشی پیدا کرده بود، روحیه اش را کدر و خسته نمودند و سپس در این شرایط کودتای 28 مرداد را رقم زدند و ظرف 48 ساعت پرونده ی نظام را بستند و پس از آن 25 سال امریکا بر کشور حاکم شد و خون از چشم جوانان انقلابی به خاطر غفلتی که شده بود، جاری شد.

حدادعادل اظهاد داشت: الان هم بی میل نیستند که آن داستان را تکرار کنند و برخی افراد بی بصیرت در داخل مایلند با ستیز بین مجلس و دولت بحران سیاسی ایجاد کنند.

وی افزود: وقتی رهبری در سفر خراسان شمالی می فرمایند کسانی که از حالا تا انتخابات با احساسات مردم بازی کنند، خائنند، این را بدانند که چنین تحلیل هایی وجود دارد و رهبری می خواهند کنترل کنند درگیری به جایی نرسد که قابل کنترل نباشد و تاکید ایشان بر انجام وظیفه در مجلس و دولت است.

رئیس فراکسیون اصول گرایان مجلس خاطر نشان کرد: دشمن به دنبال این است که با ایجاد اختلافات و شکست انقلاب، کشور های منطقه را بابت بیداری اسلامی متنبه کند و بگوید الگوی شما این بود.

حدادعادل تاکید کرد: ما احتیاط می کنیم و مسائل و مشکلات را از راه دیگری دنبال کرده و مایل به ایجاد تنش نیستیم و باید هوشیار باشیم از حالا تا انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر مشکلات اقتصادی، حرف های نسنجیده و ساختار شکنانه خواهیم شنید وباید کشور را طوری اداره کنیم که فضای جامعه برای یک انتخاب با شکوه و با بصیرت محیا شود و اتفاقی نظیر فتنه نیفتد.

برای سران فتنه فرش قرمز پهن و عذر خواهی نمی کنیم/تلاش می کنیم تعدد کاندیداها اتفاق نیفتد

وی در بخش دیگری از این نشست به سوالات حاضرین پاسخ گفت و در خصوص سوالی پیرامون کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: اصلاح طلبان تجدید نفس کرده اند و با آرایش تازه ای وارد میدان می شوند و با مشکلات اقتصادی اخیر مایلند توده مردم را مخاطب قرار داده و از این اوضاع بهره برداری کنند و برخی نیز توقع دارند برای کسانی که به امام و رهبری جفا کردند و در فتنه 88 آنچنان کردند، فرش قرمز پهن کنیم و عذر خواهی کنیم و مملکت را به آنها بسپاریم.

حداد عادل افزود: آنها از تعدد کاندیدای اصولگرایان خرسند می شوند و مواضع ما در خصوص وحدت، آنها را عصبانی می کند.

وی اضافه کرد: آقایان ولایتی و قالیباف و من با هم رقابت نخواهیم کرد و هر سه وارد عرصه نخواهیم شد، بلکه ساز و کاری را طراحی می کنیم که بر اساس مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی، هر کس مناسب است بیاید و تعدد کاندیدا اتفاق نیفتد.

جبهه پایداری واقعیتی است که نمی توان انکارش کرد

حدادعادل گفت: قرار است با جبهه پایداری هم صحبت کنیم و با توجه به اینکه این روند به سود انقلاب است، تلاش کنیم این اتفاق بیفتد چرا که جبهه پایداری واقعیتی است که نمی توان انکارش کرد و این واقعیت در انتخابات مجلس در تهران خود را نشان داد لذا باید تلاش کنیم حداکثر وحدت حاصل شود.

وی با اذعان به اینکه انتخابات ریاست جمهوری فرد مدار است و حزب مدار نیست، افزود: احزاب در انتخابات ریاست جمهوری خیلی تعیین کننده نیستند.

تلاش دشمن این است که حرمت و قداست ولایت فقیه را بشکند

حدادعادل در ادامه گفت: دشمن می داند که ستون این انقلاب ولایت فقیه است، از اول انقلاب تا ظهور حضرت مهدی، ولایت فقیه حافظ کشور بوده و خواهد بود، لذا تمام تلاششان شکستن حرمت و قداست ستون انقلاب است.

وی افزود: پیش از فتنه 88 نام رهبر معظم انقلاب در رسانه های ضد انقلاب تحریم بود که شهرت رهبری در جهان منتشر نشود، اما از فتنه 88 به بعد با توجه به نقش والای ولایت فقیه، سیاست را عوض کردند و مستقیم به سراغ رهبری رفتند و یکی از راه های این مقابله طرح دروغ هایی پیرامون زندگی فرزندان ایشان است.

وی در پایان گفت: حضرت آقا، قول و فعلشان یکی است و من از وقتی که از نزدیک با زندگی ایشان آشنا شده ام، ارادتم به ایشان 10 برابر شده است و شاهدم که فرزندانشان نهایت احتیاط در مسائل مالی و سیاسی را دارند و ما باید هر چه داریم برای حمایت از رهبری به میدان بیاوریم.

