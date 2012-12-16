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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۲۱:۴۴

حجت الاسلام موسوی:

حوزه علمیه پرچمدار ارزشهای الهی/ وحدت حوزه و دانشگاه الزامی است

حوزه علمیه پرچمدار ارزشهای الهی/ وحدت حوزه و دانشگاه الزامی است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای کرمان با اشاره به لزوم پایبندی به ارزشهای الهی گفت: حوزه علمیه پرچمدار حفظ ارزشهای اسلامی و الهی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل صداوسیمای کرمان در نشستی با طلاب و روحانیون حوزه امام صادق (ع) جیرفت با بیان این مطلب افزود: حوزه های علمیه پیوسته پرچم دارپاسداری و صیانت از آرمانها و ارزشهای الهی بوده اند و امروز هم باید با هوشیاری کامل مراقب سربازان جنگ نرم دشمن که می خواهند با زیر سوال بردن ارزشهای دینی و انقلابی زمینه را برای رسیدن به اهداف خود فراهم کنند باشند.

حجت الاسلام سید جواد موسوی تصریح کرد: شهرستان جیرفت ظرفیت بسیار بالایی در اطلاع رسانی و ساخت برنامه های فرهنگی و مذهبی دارد.

وی از تولید و ساخت چند برنامه از فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در حوزه علمیه شهرستان جیرفت خبرداد.

حجت الاسلام محمد شهداد نژاد رییس حوزه علمیه امام صادق جیرفت هم از فعالیتهای صدا و سیمای مرکز کرمان در زمینه ساخت برنامه های مختلف قدردانی کرد و گفت : این برنامه ها نقش بسیار مهم و اساسی در فرهنگ سازی جامعه دارد.

کد مطلب 1768029

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