فضای فیزیکی زندان دامغان مناسب نیست/لزوم رعایت عدالت و تکریم مددجویان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان صبح دوشنبه در بازدید از زندان دامغان با بیان اینکه زندان این شهرستان از یک فضای خوبی برخوردار نیست، اظهار داشت: حضور بیش از سه برابری زندانی در این مرکز موجب بروز آسیب های فراوانی خواهد شد.

وی پیگیری در جهت تکمیل ساخت زندان جدید را از مهمترین وظایف مسئولان اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان سمنان دانست و یادآور شد: یکی امر در کاهش مشکلات تاثیر بسزایی دارد.

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه اصلاح زندانی باعث اصلاح جامعه می شود، تصریح کرد: فرآیندهای پذیرش و حبس افراد باید مورد بررسی و آسیب شناسی قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در بودجه سال 92 بتوانیم در راستای رفع مشکلات سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیت کشور کمک های لازم را ارائه دهیم.

رستمیان ضمن تاکید بر اینکه رعایت عدالت، انصاف و تکریم مددجویان باید سرلوحه امور زندانبان ها باشد، گفت: زندان به عنوان یک مرکز تعلیم و تربیت باید به گونه ای عمل کند که که یک زندانی پس از طی مراحل محکومیت خود به سطح جامعه برگردد و جامعه نیز او را بپذیرد و خدایی نکرده دوباره به زندان بر نگردد.

بنا بر این گزارش، در این نشست عباسعلی عرب مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان سمنان، محمدعلی امیری دادستان عمومی و انقلاب و حجت الاسلام سید علی اصغر ترابی رئیس دادگستری شهرستان دامغان به بیان گزارشی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در زندان های استان و شهرستان دامغان پرداختند و خواستار حمایت و همراهی نمایندگان مردم استان سمنان در مجلس شورای اسلامی در جهت کاهش مشکلات زندان ها و تامین اعتبار در جهت ساخت و تکمیل زندان های استان شدند.