کلیه محورهای مواصلاتی دامغان باز است

حمید رضا جراح در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه هیچگونه مشکلی در تردد خودرو ها وجود ندارد، اظهار داشت: مهمترین محورهای مواصلاتی در شهرستان دامغان محور دامغان – سمنان، دامغان به سه راهی فولاد محله و دامغان به جندق – معلمان است.

وی تصریح کرد: کلیه اکیپ های راهداری در سطح این محورهای مواصلاتی حضور دارند و به ارائه خدمات به رانندگان و مسافران که از این محورها تردد می کنند می پردازند.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان دامغان خاطرنشان ساخت: برای ارائه خدمات مطلوب در مواقع بحران و بارش برف در محورهای مواصلاتی این شهرستان چهار اکیپ راهداری مستقر شده اند.

جراح یادآور شد:در این چهار اکیپ راهداری 32 نفر راهدار به ارائه خدمات به رانندگان و مسافران که از این محورها عبور می کنند مشغول به فعالیت هستند.

وی در خاتمه گفت: اداره راه و ترابری شهرستان دامغان با تمام توان و تلاش و با بهره گیری از امکانات موجود می کوشد خدمات خوب و مطلوب به رانندگان و مسافران که از محورهای مواصلاتی تحت حوزه استحفاظی این شهرستان طی مسیر می کنند ارائه دهد که هیچگونه مشکلی در تردد هموطنان و مسافران وجود نداشته باشد.