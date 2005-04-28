موضع گيري هاي متفاوت مطبوعات آمريكا نسبت به خروج ارتش سوريه از لبنان

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه آمريكايي واشنگتن تايمز در تحليلي درباره خروج نيروهاي سوري از لبنان نوشت: به نظر مي رسد خروج سوريه بسيار زودتر از آنكه لازم بود صورت گرفته است و همين خروج بي موقع سبب خواهد شد كه عواقبي در منطقه ايجاد شود.

اين روزنامه با اشاره به اينكه نيروهاي سوريه سال ها در لبنان باقي مانده بودند و در موارد متعددي لبنان هم از اين برنامه بهره مي برد، نوشت: به نظر مي رسد سازمان ملل بدون دليل خاصي چنين قطعنامه اي را بر عليه سوريه صادر كرد.

اين روزنامه اعتقاد دارد سازمان ملل تحت فشار آمريكا و اسراييل و در اقدامي كه مي توان آن را اقدامي مداخله جويانه خواند چنين درخواستي را از سوريه مطرح كرد.

اين در حالي است كه روزنامه نيويورك تايمز در موضع گيري متفاوتي در اين باره نوشت: خروج سوريه از لبنان در پروسه اي طولاني انجام گرفت و با ميانجي گري كشورهاي متعدد و سازمان ملل صورت پذيرفت و اگرچه سوريه در پروسه اي طولاني با لبنان خداحافظي كرد اما مردم لبنان از يك جهت مديون سوريه هستند.

در ادامه اين مقاله آمده است پافشاري سوريه براي عدم خروج از لبنان و طولاني شدن اين روند سبب شد كه مردم لبنان در ميان خود نوعي اتحاد ايجاد كنند و اين اتحاد هم اكنون پس از خروج سوريه براي ساختن لبناني دموكراتيك براي آنان بسيار كارآمد است.

به ادعاي اين روزنامه آمريكايي حزب الله كه از سوي ايران و سوريه هدايت مي شود تنها گروهي مذهبي است كه به دليل عملكردهاي نظامي اش لبنان را دچار مشكل كرده است.