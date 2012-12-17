چاپ مقاله استاد دانشگاه آزاد اسلامشهر در مجله تخصصی JEMS

علیرضا خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این تحقیق به "سلامت روان­شناختی کشتی‌ گیران با تاکید بر رویکرد مشاوره فردی" پرداخته شده و سؤال اصلی تحقیق بدین شرح مطرح شد که نیمرخ سلامت روان­شناختی کشتی­گیران (در مقیاس­های نارسایی، بالینی، مشکلات ویژه و آسیب­شناسی روان­شناختی) چگونه است؟

وی روش تحقیق خود را زمینه ­یابی و در حیطه تحقیقات توصیفی عنوان کرد و گفت: جامعه آماری تحقیق را تمامی کشتی‌گیران فرنگی و آزاد دعوت شده به تیم ملی تشکیل می ­دهند که با استفاده از روش نمونه­ گیری هدفمند و با بهره­ گیری از مفروضات روش تحقیق زمینه­یابی، تعداد 120 نفر به عنوان حجم نمونه مکفی مد نظر قرار گرفتند.

خزایی افزود: یافته­ ها نشان داد که کشتی­گیران در مقیاس­های نارسایی تفکر، عقاید گزند و آزار، اضطراب و روان­ نژندی دارای برافراشتگی شدید و در مقیاس­های شکایات جسمانی، تجربیات عجیب و غریب، شکایات گوارشی، عصب­ شناختی و شناختی، ترس­های محدودکننده رفتار و عدم پیوندگرایی دارای برافراشتگی خفیف و نیازمند ارائه خدمات مشاوره فردی در مقیاس­های مذکور هستند.

وی عوامل روان‌شناختی را از عمده‌ ترین عوامل مؤثر در ورزشکاران و به‌ خصوص کشتی‌ گیران دانست و اضافه کرد: شناسایی سلامت روان­شناختی ورزشکاران و به خصوص کشتی‌ گیران بسیار حائز اهمیت بوده و ضروری است، بنابراین با قبول این فرض که سلامت روان­شناختی کشتی‌ گیران با نرم جامعه متفاوت می‌ باشند، اهمیت تحقیق حاضر نیز در این است که مشخص شود نیمرخ روان‌ شناختی این کشتی‌ گیران چگونه است.

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