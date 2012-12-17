چاپ مقاله استاد دانشگاه آزاد اسلامشهر در مجله تخصصی JEMS

علیرضا خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این تحقیق به "سلامت روانشناختی کشتی گیران با تاکید بر رویکرد مشاوره فردی" پرداخته شده و سؤال اصلی تحقیق بدین شرح مطرح شد که نیمرخ سلامت روانشناختی کشتیگیران (در مقیاسهای نارسایی، بالینی، مشکلات ویژه و آسیبشناسی روانشناختی) چگونه است؟
وی روش تحقیق خود را زمینه یابی و در حیطه تحقیقات توصیفی عنوان کرد و گفت: جامعه آماری تحقیق را تمامی کشتیگیران فرنگی و آزاد دعوت شده به تیم ملی تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با بهره گیری از مفروضات روش تحقیق زمینهیابی، تعداد 120 نفر به عنوان حجم نمونه مکفی مد نظر قرار گرفتند.
خزایی افزود: یافته ها نشان داد که کشتیگیران در مقیاسهای نارسایی تفکر، عقاید گزند و آزار، اضطراب و روان نژندی دارای برافراشتگی شدید و در مقیاسهای شکایات جسمانی، تجربیات عجیب و غریب، شکایات گوارشی، عصب شناختی و شناختی، ترسهای محدودکننده رفتار و عدم پیوندگرایی دارای برافراشتگی خفیف و نیازمند ارائه خدمات مشاوره فردی در مقیاسهای مذکور هستند.
وی عوامل روانشناختی را از عمده ترین عوامل مؤثر در ورزشکاران و به خصوص کشتی گیران دانست و اضافه کرد: شناسایی سلامت روانشناختی ورزشکاران و به خصوص کشتی گیران بسیار حائز اهمیت بوده و ضروری است، بنابراین با قبول این فرض که سلامت روانشناختی کشتی گیران با نرم جامعه متفاوت می باشند، اهمیت تحقیق حاضر نیز در این است که مشخص شود نیمرخ روان شناختی این کشتی گیران چگونه است.
مجله JEMS به شکل تخصصی در زمینه علوم تربیتی و روانشناسی به زبان انگلیسی فعالیت می کند که برای چاپ آثار علمی شرایط بسیار سختی را درنظر می گیرد و درج مقاله در این نشریه معمولا نشان از درجه علمی نویسنده اثر است.
نظر شما