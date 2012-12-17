پژوهش های دانشگاهیان در خدمت پیشرفت جامعه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علی معلمی یکشنبه شب در جمع دانش آموزان پژوهشگر قائم شهر با خطاب قرار دادن مسئولان و مجموعه های دست اندرکار اجرایی آنان خواست تا تاکید مقام معظم رهبری در توجه به امر تحقیق و پژوهش را اولویت کار خود قرار دهند.



وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و تحقیقات به عنوان رکن اساسی در ترقی و پیشرفت هر جامعه، این مقوله از جمله مقولات مورد تاکید رهبری است.



امام جمعه قائم شهر تاکید کرد: پیشرفت های علمی ایران لحظه به لحظه بوده و عدم توانایی دشمنان در پیش بینی قدرت علمی آینده کشور، موجب عصبانیت و پریشانی آنان شده است.



دانش آموزان تیزهوشان سرمایه های علمی کشور

حسین نیاز آذری، نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی در جمع دانش آموزان مدرسه فرزانگان بابل با بیان اینکه دانش آموزان مدارس تیزهوشان سرمایه های علمی محسوب می شوند اظهار داشت: این دانش آموزان با موفقیت در دانشگاهها، الگوی خوبی برای دانش آموزان مدارس عادی هستند.

وی گفت: رفع مشکلات علمی مدارس تیزهوشان در دستور کار نمایندگان قرار دارد و با حمایت خیران و دولت برخی از مشکلات مدارس تیز هوشان به زودی رفع می شود.

نیازآذری افزود: برای آنکه بتوانیم بر دشمنان خود فایق آییم باید مجهز به علم و دانش شویم.

تجهیز آزمایشگاههای مدارس مازندران



محمد علی امیری، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در جمع دانش آموزان مدرسه فرزانگان بابل با اشاره به اینکه تحول فرهنگی تحول بنیادین در آموزش و پرورش محسوب می‌شود، یادآور شد: تحول بنیادین در آموزش و پرورش ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر است.

وی افزود: در طرح تحول بنیادین شاهد تغییراتی عمیق، ریشه‌ ای، همه‌جانبه، نظاممند و آینده‌ پژوهانه، مبتنی بر آموزه‌های وحیانی از معارف اسلامی در فرهنگ هستیم.

امیری گفت: سال آینده در راستای شناسایی و پرورش استعدادهای دانش آموزان، مرکز تیز هوشان در بند پی شرقی بابل راه اندازی خواهد شد.

کمک 25 میلیونی ریالی خیران کیاکلا



آرزو ولی پور، مدیر آموزش و پرورش کیاکلا گفت: در اجرای برنامه های تحولی آموزش و پرورش، تمامی کلاس های پایه ششم مدارس ابتدایی این منطقه از امکانات و تجهیزات کلاس هوشمند برخوردار شدند.

وی در تبیین برنامه های هوشمند سازی، استفاده از امکانات موجود در سایر مدارس و بهره مندی از کمک های مالی خیران گفت: با توجه به اهمیت برنامه ریزی در پایه ششم، با برگزاری جلسات متعدد آموزشی به منظور بهره مندی اصولی از تجهیزات و راههای انتقال مفاهیم به شیوه مناسب، خیران در این راه کمک کار ما بودند.

رئیس آموزش و پرورش کیاکلا با تقدیر از مدیران مدارس و خیران منطقه افزود: خوشبختانه با همکاری و مساعدت اولیا و مربیان دبستان دخترانه انسیه، تمامی هزینه خرید و راه اندازی تجهیزات دو کلاس هوشمند به مبلغ 25 میلیون ریال فراهم شد.

کمک دو خیر نیک اندیش برای هوشمند سازی مدرسه کلاردشت



محمد تقی هرسیج، مدیر آموزش و پرورش کلاردشت گفت: خیران نیک اندیش خانم صمدی تهرانی و حسین میار، مبلغ 108 میلیون ریال جهت هوشمند سازی مدرسه آیت الله طالقانی روستای لاهو مساعدت کردند.

وی تصریح کرد: مدرسه آیت الله طالقانی دارای 100 دانش آموز بوده که با هوشمند سازی دو کلاس از این مدرسه 30 دانش آموز از این امکانات بهره مند شدند.



هرسیج گفت: هر کس در این راه خیر گام بردارد از برکات عمل خیرش در همین دنیا بهره‌مند می‌شود.



کمک 700 میلیونی خیران میاندرودی به هوشمندسازی مدارس

مدیر آموزش و پرورش شهرستان میاندرود با بیان اینکه این سند ، قانون اساسی آموزش و پرورش است، افزود : سند تحول بنیادین، رویکرد جدیدی نسبت به نظام تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش دارد.



وی به رتبه بندی ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان در ماههای مهر و آبان 91 بر اساس ارزیابی گروه طرح و برنامه اداره کل، کسب رتبه دوم شهرستان میاندرود را نتیجه تلاش شبانه روزی اعضای ستاد دانست.

نوکنده به ارائه بخشی از آمار مشارکت های مردمی و کمک های خیران پرداخت و افزود: در طول ماههای گذشته و تنها برای تجهیز و هوشمندسازی مدارس، بالغ بر 700 میلیون ریال کمک مالی دریافت شد.





