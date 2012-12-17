خدشه به وحدت هدف استکبار برای نفوذ در متن جامعه علمی/شکست سکولاریسم

به گزارش خبرنگار مهر، همگامی و اتحاد دانشگاه و روحانیت یکی از خطراتی بود که استعمار و دشمن را هراسان می کرد و آنان برای جدایی میان این دو عنصر نقشه هایی را طراحی کردند اما ندای امام خمینی مبنی بر لزوم همدلی و تاکید ایشان بر اهمیت اتحاد دانشجو و طلاب زمینه ساز شکل گیری هفته ای به نام وحدت حوزه و دانشگاه شد.

استعمارگران چندین صد سال تلاش کردند تا میان قشر دانشگاهی و روحانیان تفرقه بیندازند و در این مسیر نقشۀ دست اندازی به ممالک شرق را نیز در ذهن خود ترسیم کرده و می خواستند دو مغز متفکر جامعه یعنی دانشگاه و حوزه را ازهم جدا کنند، آنان در این راه با ایجاد جبهه ‏های مختلف فکری خواستند مانع ایجاد یک جامعۀ واحد شوند اما در این مسیر پرتلاطم معمار کبیر انقلاب با تدبیر و دور اندیشی بر لزوم اتحاد میان دانشگاه و روحانیان تاکید و نقشه های شوم دشمنان را نقش برآب کرد.

ایران به عنوان یک سرزمین تمدن خیز از هزاره های قبل بر روی نقشه دنیا تجلی کرده است، این سرزمین پاک مهد بزرگان، دانشمندان و عالمانی بوده است که هر یک در ادوار مختلف استعداد و خلاقیت خود را به مخاطبان عرضه کرده اند.

یورش همه جانبه به سمت دین و تفرقه افکنی میان جامعه علمی

در ایران بعد از پذیرش اسلام فرصتی پدید آمد تا این کشور تمام ظرفیت های خود را با عیار معنوی بسنجد و معنویت اسلامی را چاشنی کارهای خود کند، با حضور روحانیت در بطن مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این مسئله شکل جدی تری به خود گرفت و امروز نیز حوزه و دانشگاه به عنوان دو قطب متفکر جامعه در تمامی عرصه ها نقش آفرین هستند.

مستکبران امروز نیز برای بیگانگی و خاموش کردن وجدان و معنویت دینی در میان حوزه و دانشگاه با مطرح کردن تز جدایی دین از سیاست و یورش همه جانبه به سمت دین، تفرقه افکنی میان جامعه علمی را در دستور کار خود قرار داده اند که در این راستا مطابق فرمایش مقام معظم رهبری حوزه و دانشگاه باید متحد شوند چرا که در نظام اسلامی، علم و دین باید پابه پا حرکت کرده و همه باید به سمت ایجاد یک جامعه اسلامی پیشرفته و مستقل پیشگام شوند.

دشمن اکنون در طراحی نقشه های خود به مانع برخورد کرده زیرا با وحدت میان حوزه و دانشگاه اعتلای علوم اسلامی و انسانی به عینیت در جامعه دیده می شود هر چند که در این میان برخی از کارشناسان معتقدند همواره به موضوع وحدت حوزه و دانشگاه از زاویه سیاسی نگریسته شده و ضروری است که به این مقوله از زاویه تکلیف مداری نیز نگاه کرد.

دسته ای دیگر از کارشناسان و پژوهشگران نیز اعتقاد دارند که اگر وحدت میان حوزه و دانشگاه با محوریت تلفیق اصول دینی و اسلامی کردن علوم انسانی صورت نگیرد آنگاه تفاوتی میان نظام اسلامی با سایر نظام ها نخواهد بود.

وحدت حوزه و دانشگاه تلفیق ارزشها و اصول دینی

رئیس دانشکده الهیات فردوسی دراین رابطه می گوید: در روز ۲۷آذر سال ۱۳۵۸، آیت‌الله دکتر مفتح، استاد حوزه و دانشگاه، در دانشکده الهیات دانشگاه تهران به درجه رفیع شهادت رسید سالروز شهادت این متفکر حوزه و استاد دانشگاه از سوی حضرت امام خمینی (ره) روز وحدت حوزه و دانشگاه نام گرفت

علی نقی زاده بیان می کند: تفاوت نظام اسلامی با سایر نظام ها و حکومت ها در وحدت میان حوزه و دانشگاه تعریف می شود.

وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی، تصریح می کند: امام خمینی جدایی روحانیت و دانشگاه و خنثی سازی فعالیت این دو حوزه را در مقابل استعمار و استثمارگران از بزرگترین فاجعه های عصر حاضر دانستند و این امر نشان می دهد که پیوند حوزه و دانشگاه در حقیقت تلفیق ارزشها و اصول دینی است.

وی ادامه می دهد: وحدت این دو قطب فکری و فرهنگی سبب شد که امروز کشور در تمامی عرصه ها به ویژه حوزه های دفاعی، نظامی و سیاسی به رشد واقعی و ترقی و تعالی حقیقی دست یابد.

وی تاکید می کند: سرمایه گذاری دشمنان همواره بر روی این دو قطب متفکر بوده زیرا رژیم های خودکامه و مستکبر به خوبی دریافته اند که وحدت میان حوزه و دانشگاه تلفیق اصول دینی در عرصه های سیاست گذاری و جاری کردن معنویت در بطن جامعه است و این امر به معنای تیرخلاص بر پیکره رژیم های دیکتاتوری است.

وی می گوید: البته وحدت و همدلی میان حوزه و دانشگاه هنوز به معنای واقعی روی نداده اما تا همین اندازه نیز توانسته دشمن را مایوس کند و این کشور را در تمامی ابعاد به قله های پیشرفت برساند.

رئیس دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است، تغییر جهان بینی فلسفی به جهان بینی دینی یکی از راهکارهای مهمی است که باید با کمک حوزه های علمیه و روشنفکران دانشگاه تبیین شود زیرا در اعتلای علوم اسلامی و دینی است که وحدت به معنای واقعی میان دانشگاه و روحانیان روی می دهد.

فاصله میان حوزویان و دانشگاهیان

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی نیز می گوید: فاصله زیادی میان حوزویان و دانشگاهیان وجود دارد و امروز با گذشت 30 سال از نام گذاری هفته وحدت حوزه و دانشگاه نیازمند بازشناسی مفهوم وحدت و روش دستیابی به این مقوله در عرصه علوم انسانی هستیم.

حجت الاسلام محمود مرویان حسینی ادامه می دهد: امروز با توجه به بیداری اسلامی کشورهای منطقه باید شاهد هدف گذاری حوزه و دانشگاه برای تمدن سازی و ایده پردازی در زمینه نقش ایران اسلامی بر روی کشورهای منطقه باشیم اما در حال حاضر به دلیل اینکه وحدت واقعی میان حوزه و دانشگاه روی نمی دهد با این تمدن سازی مواجه نیستیم.

وی تاکید می کند: انقلاب اسلامی ما انقلابی فرهنگی بود که در جهت احیای اسلام و ارزش های اخلاقی و دینی تبلور یافت از این رو وحدت حوزه و دانشگاه یک ضرورت انکار ناپذیر است.

وی در زمینه اسلامی سازی علوم انسانی تصریح می کند: اسلامی سازی علوم انسانی و نشان دادن این موضوع که علوم انسانی غربی با نگاه مادی گرایانه خود نمی‎تواند پاسخگوی نیازهای بشری باشد نیازمند یک وحدت منسجم میان حوزویان و دانشگاهیان است.

تلفیق مبانی علمی با آموزه های دینی

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر وحدت واقعی میان حوزه و دانشگاه وجود ندارد، می افزاید: این دو عنصر زمانی گرهگشا بوده و به وحدت واقعی می رسند که به صورت تلفیقی مبانی علمی را بر اساس آموزه های دینی پیش ببرند.

وی ادامه می دهد: اینکه هر از چندگاهی این دو مجموعه در هفته وحدت حوزه و دانشگاه در کنار هم بنشینند و تنها سخنرانی کنند اقدامی صورت نخواهد گرفت.

وی معتقد است، اتحاد حوزویان و دانشگاهیان با اسلامی کردن علوم انسانی محقق می شود و از سویی مبادلات علمی و فرهنگی میان حوزه و دانشگاه، این دو نهاد را به صورت مکمل یکدیگر در خواهد آورد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: وحدت حوزه و دانشگاه در جامعیت دین اسلام و کاربردی سازی علوم انسانی است چرا که این دو مولفه با اتکاء به شیوه های عقلانی مبتنی بر روش های دینی و وحیانی به تمدن سازی اسلامی نیزمنجر می شود.

حجت الاسلام محمد پژمانفر اظهار می کند: با تحقق این وحدت، جامعه اسلامی شاهد یگانگی در نیروهای تحصیل کرده خود خواهد شد و عناوینی مانند دانشگاهی یا حوزوی و قراردادن این دو در برابر هم، بی معنا و ریشه های نفاق خشکانده می شود.

وی اظهار می کند: با وجود قلمروهای خاص و مجزایی که روحانیان و دانشگاهیان در آن قرار دارند از آنجا که هر دو برخاسته از یک فرهنگ مشترک هستند باید با هم وحدت داشته باشند.

پراکندگی تصمیم ها یکی از آسیب‌های تحقق نیافتن وحدت است

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف نهایی استکبار، ضربه زدن بر پیکره دو قشر علمی و دینی و ایجاد تفرقه و خودمحوری میان آنان است، می گوید: دشمن همواره این هدف شوم خود را با شعار جدایی دین از سیاست در سال‌های پیاپی دنبال کرده و در پی تحقق این نقشه پلید است.

وی یادآور می شود: آینده و پیشرفت کشور در گرو آن است که این دو نهاد اثرگذار به گونه‌ای هماهنگ، همراه، همگام و هم‌دوش یکدیگر حرکت کرده و برای حفظ ارزش های انقلاب اسلامی و شکست استکبار وحدت را نه تنها در گفتار بلکه در رفتار نیز سرلوحه تمامی امور خویش قرار دهند.

حجت الاسلام پژمانفر یکی از آسیب‌های تحقق نیافتن این وحدت را در پراکندگی تصمیم ها می داند و می گوید: وحدت مدیریت در حرکت های اسلامی نیز نخستین گام ضروری در تحقق وحدت حوزه، دانشگاه است.

حوزه و دانشگاه باید با وحدت واقعی همدیگر را برای رسیدن به اهداف خاص یاری کنند. زیرا پیش از این نیز بزرگانی از حوزه و دانشگاه همچون شهید مرتضی مطهری، شهید محمد مفتح و شهید بهشتی ، جان بر سر تحقق این هدف نثار کرده و از آرمان های انقلاب اسلامی دفاع کردند.

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گزارش: مرضیه صاحبی