افزایش 10 درصدی کشت علوفه در قائم شهر

علی درویش نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع چهار هزار و 100 هکتار اراضی کشت دوم این شهرستان که به کشت علوفه تخصیص یافته، هزار و 180 هکتار به زیرکشت مخلوط با غلات رفته است.



وی افزود: علوفه تولیدی به صورت مخلوط شبدر با غلات برای سیلو مناسب بوده که به منظور کاهش هزینه تولید دامداران و کشاورزان، در سطح 780 هکتار به تعداد 70 نفر برای دریافت 648 میلیون ریال تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی شدند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر با اشاره به اینکه در راستای کشت علوفه به میزان 49 تن بذر شبدر برسیم بین کشاورزان و بهره برداران این بخش توزیع شد، افزود: پیش بینی می شود از سطح زیر کشت شبدر برسیم و مخلوط شبدر با غلات این شهرستان در سالجاری بیش از 135 هزار تن علوفه سبز برداشت شود.



وی بیان داشت: در راستای کشت دوم در بیش از چهار هزار و 100 هکتار اراضی زراعی این شهرستان کشت علوفه صورت گرفت.

درویش نیا با بیان اینکه علوفه به عنوان کشت پاییزه پس از برداشت برنج در سطح چهار هزار و 100 هکتار برای کشت شبدر برسیم بوده، از افزایش 10درصدی سطح کشت علوفه این شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی تصریح کرد: این کشت به منظور تعلیف دام با هدف کاهش هزینه تولید در دامداریها صورت می گیرد که به دلیل مساعد بودن شرایط جوی چرای اول دام به اتمام رسیده و تعلیف دامها برای چرای دوم آغاز شده است.