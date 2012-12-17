کنترل هوشمند تاکسیهای قدس/ پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی

اصغر قامتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سازمان تاکسیرانی شهر قدس نزدیک به 780 دستگاه تاکسی در 26 خط درون و برون شهری فعالیت می کنند که وظیفه انتقال و جا به جایی مسافران را بر عهده دارند.

سهم 35 درصدی تاکسیرانی قدس در حمل و نقل عمومی



وی ادامه داد: در حال حاضر تاکسیهای موجود، روزانه بیش از 100 هزار مسافر را در نقاط مختلف شهر جا به جا می کنند که این آمار نشان دهند سهم 35 درصدی تاکسیرانی شهر قدس در حمل و نقل عمومی است.

این مسئول فرهنگسازی در استفاده هر چه بیشتر شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی را ضروری دانست و گفت: روند رو به رشد افزایش جمعیت، منجر به استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل شخصی و در نتیجه آلودگی بیشتر هوا خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قدس عنوان کرد: همچنین، با توجه به افزایش میزان آلودگی هوا در سال های اخیر، فرهنگسازی در جامعه برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بسیار ضروری است.

اجرای طرح پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی در آینده ای نزدیک



قامتی افزود: بمنظور توسعه، تکمیل و ساماندهی ناوگان تاکسیرانی شهر قدس، طرح کنترل هوشمند تاکسی (پرداخت کرایه به صورت الکترونیکی) با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بزودی اجرا خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اثرات مثبت اجرای این طرح، یادآور شد: اجرای این طرح، علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت، کاهش تحمیل هزینه های اضافی و هدر رفت سوخت را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی اضافه کرد: همچنین دوره های مختلفی در زمینه چگونگی برخورد با مسافران و...سوی ازاین سازمان و بمنظور ارتقای سطح آموزشی و فرهنگی رانندگان تاکسی برگزار شده است که با استقبال خوبی نیز از سوی تاکسیرانان روبرو شد.

نظارت مستمر بر عملکرد تاکسیرانان و نرخ کرایه ها



قامتی در پایان اظهار داشت: در راستای خدمات رسانی بهینه به شهروندان و افزایش رضایتمندی آنان، سازمان تاکسیرانی شهر قدس بطور مستمر بر عملکرد تاکسیرانان و نرخ کرایه ها نظارت دارند.

وی افزود: شهروندان می توانند نظرات، انتقادات و پیشنهادات و حتی شکایات خود را از طریق شماره تلفن 46810802 با روابط عمومی این سازمان در میان بگذارند تا مورد پیگیری قرار گیرد.