18 هزار دانشجو در دانشگاه باهنر کرمان/ وحدت حوزه و دانشگاه در راس برنامه ها

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله گرامی عصر یکشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهارداشت: استان کرمان یکی از مراکز اصلی آموزش عالی کشور است و در مجموع استان کرمان 170 هزار دانشجو مشغول تحصیل هستند.

وی تصریح کرد: این تعداد دانشجو در 110 مرکز آموزشی در استان کرمان فعالیت می کنند که در دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشجویان در 58 رشته کارشناسی و 10 رشته کارشناسی ارشد تحصیل می کنند.

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: یکی از سیاستهای اصلی در دانشگاه شهید باهنر کرمان اسلامی کردن دانشگاه همراه با انتقال علم برای ارتقا معنویت دانشجویان است.

وی بر وحدت دانشگاه و حوزه تاکید کرد و گفت: این امر از تدابیر رهبر کبیر انقلاب است و این نشان از دور اندیشی امام راحل دارد.

گرامی گفت: دشمن از کنار هم بودن طلاب و دانشجویان وحشت دارند و این نشان از اهمیت این وحدت و همفکری است.

