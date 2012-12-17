تجهیزات امداد و نجات اسلامشهر کافی نیست

رجبعلی بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نهاد در حال حاضر از امکانات و تجهیزات مطلوب برای نجات جان انسانها و امدادرسای به حادثه دیدگان برخوردار نیست که باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.

وی افزود: به طور مثال برای نجات جان افرادی که گرفتار سیل شوند، تجهیزات امداد و نجات مانند لوازم غواصی و قایق در این شهرستان وجود ندارد که باید فکری اساسی برای این مهم شود.

این مسئول نداشتن خودروی نجات برای حوادث جاده ای را از دیگر کمبودهای جمعیت هلال احمر اسلامشهر اعلام و عنوان کرد: حتی برای اسکان اضطراری حادثه دیدگان کوهستان و عمق نیز هیچگونه تجهیزات و امکاناتی در این شهرستان وجود ندارد.

لزوم اختصاص یک سوله بحران به اسلامشهر



بهمنی خواستار اختصاص یکی از سوله های بحران به جمعیت هلال احمر شد و اضافه کرد: فضای اداری این جمعیت در محل مناسبی قرار ندارد و در صورت بروز حادثه داوطلبان هلال احمر در راه های بسته شهری متوقف می شوند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر اسلامشهر، برگزاری دوره های آموزشی مقدماتی و تکمیلی را از مهمترین برنامه ها دانست و گفت: دوره های عمومی و تخصصی برای داوطلبان برگزار می شود.