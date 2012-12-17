وضعیت مبهم نیمکت پرسپولیس برای بازی با ملوان/ شاید یحیی تنها باشد!

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است ادموند بزیک به عنوان آنالیزور و فرهاد چیذری، مجتبی حسینی و حسین عبدی به عنوان دستیار در کادر فنی پرسپولیس به یحیی گل محمدی کمک کنند تا این تیم در ادامه مسابقات لیگ و جام حذفی مسیر تازه ای را آغاز کند. اما به نظر می‌رسد در اولین گام و در اولین دیدار این تیم در رقابت های جام حذفی که روز چهارشنبه مقابل ملوان خواهد بود مشکلاتی وجود دارد.

تیم فوتبال پرسپولیس در حالی قرار است روز چهارشنبه مقابل سپید پوشان ملوان صف آرایی کند که هنوز هیچ کدام از اعضای جدید کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس با این تیم قرارداد رسمی امضاء نکرده اند و این احتمال می رود که گل محمدی مجبور شود به تنهایی تیمش را در این مسابقه هدایت کند. مشکل اول در این زمینه صدور مجوز لازم از سوی سازمان لیگ برتر است و مشکل دوم به چگونگی ثبت قرار داد رسمی این نفرات مربوط می شود.

در صورتی که قرارداد این نفرات به عنوان دستیاران گل محمدی و مربیان تیم فوتبال باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی ثبت شود، به منزله پایان همکاری این باشگاه با سرمربی پرتغالی اش خواهد بود که این قضیه با توجه به بار مالی و پیامدهایی که در آینده خواهد داشت به هیچ وجه مد نظر محمد رویانیان نیست.

چرا که مدیرعامل پرسپولیس و سایر مدیران و معاونان او در بخش های مختلف این باشگاه به شدت تلاش می کنند تا مانوئل را برای فرار از این بار سنگین مالی همچنان به عنوان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس معرفی کنند. در این ارتباط قرار است آخرین راهکارها برای حل این مشکل طی امروز و فردا بررسی شود. در غیر این صورت دستیاران یحیی گل محمدی در دیدار با تیم فوتبال ملوان روی نیمکت نخواهند نشست تا گل محمدی به تنهایی سرخپوشان را در این بازی حساس هدایت کند.