تجربه چهارمین شکست والیبال کشور توسط آریا صنعت بابل

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم از گروه نخست این رقابتها در بابلکنار بابل و در حضور بیش از 300 تماشاچی به مصاف هم رفتند که تیم آریا صنعت بابل در خانه با نتیجه سه بر یک مغلوب هم استانی خود تیم کاله جوان مازندران شد.



تیم کاله در این مسابقه در گیم های اول، سوم و چهارم برابر تیم آریا صنعت بابل پیروز شد و تیم میزبان در ست دوم این دیدار صاحب برتری شد. تیم آریا صنعت بابل در دیدار رفت در آمل، به کاله جوان آمل باخته بود.



شاگردان افشین علیایی در تیم آریا صنعت بابل با وجود این شکست با 10 امتیاز و هم امتیاز با تیم کاله جوان مازندران از هفت مسابقه گذشته به لطف ریزپوئن ها به ترتیب در رده های سوم و چهارم جدول رده بندی هشت تیمی گروه یک مسابقات لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور قرار دارند.



مسابقات امسال لیگ دسته یک والیبال باشگاههای کشور با حضور 16 تیم در دو گروه هشت تیمی در حال برگزاری است.