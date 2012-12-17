رضا چمن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه اولین مرکز تحقیقات سلامت معنوی جهان در دانشگاه ایالات متحده آمریکا تاسیس شده است، افزود: رابطه دین و معنویت با سلامت چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت و اثرات آن را نادیده گرفت و تاسیس این مرکز در قلب آمریکا خود گواه این امر است.

تعریف سازمان بهداشت جهانی از بهداشت ناقص است



وی خاطر نشان کرد: سازمان بهداشت جهانی در سال 1948 سلامت را برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو تعریف می کند اما هر چه که جلوتر می رویم این تعریف ناکارآمد تر می شود تا آن جا که در سال 1990 قسمت اعظم پزشکان به ناقص بودن این تعریف اعتراف می کنند.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با تاکید بر اینکه این تعریف بعد معنوی سلامت را در بر نگرفته و جایی برای روح، قلب و روان در آن باز گذاشته نشده یادآور شد: جسم واسطه ای بین روان و روح، مرحله ای میان عالم جسم و روح است.

تحقیق اثرات بعد معنوی بر سلامت توسط غیر مسلمانان

چمن با اشاره به این که تلاش ها و تحقیقاتی از جانب غیر مسلمانان دنیا برای نشان دادن اثرات بعد معنوی بر سلامت صورت گرفته است، تصریح کرد: 33 درصد مسیحی، 21 درصد مسلمان اعم از شیعه و سنی، 14 درصد هندوئیسم، شش درصد بودیسم، شش درصد مذاهب نادر که کمتر از 20 میلیون نفر هستند، مذاهب درونزایی ابتدایی آفریقایی و سنت‌های آفریقایی نیز شامل شش درصد و همچنین 14 درصد مردمانی که هیچ دینی ندارند جمعیت مردم جهان را تشکیل می دهند.

وی با یادآوری این نکته که سلسله معارف و اعتقاداتی که متضمن سعادت بشر تعریفی است که از دین ارائه شده، عنوان کرد: معنویت نیز راهی برای رسیدن به آرامش و اعتقاد به چیزی فراتر از اشخاص است.

تعهد دینی و معنویت موجب فعال سازی مسئولیت پذیری



رئیس مرکز بهداشت شهرستان شاهرود ادامه داد: دیدگاه معنوی بر روی باورها، نگرش ها، ارزش ها و رفتارها تاثیر عمیق دارد و بر روی بیوشیمی و فیزیولوژی تاثیر می گذارد که به آن تندرستی معنوی می گویند.

چمن، تعهد دینی و معنویت را موجب فعال سازی مسئولیت پذیری شخص در زمینه اصول و باورهای مندرج شده در دین دانست و اظهار داشت: انجام مناسک دینی و معنوی توصیه شده در دین موجب افزایش حمایت اجتماعی شده و این مولفه یکی از تعیین کننده های اجتماعی سلامت شناخته می شود.

اثرات ناشناخته مافوق طبیعی موثر در سلامت انسان



وی با تاکید بر این که دین تعاملات اجتماعی را افزایش داده و حمایت اجتماعی را به عنوان یک منبع ارتقای سلامت فراهم می آورد، ابراز داشت: نقش حمایت اجتماعی در کاهش واکنش پذیری قلبی و عروقی، تسهیل بهبودی پس از حمله قلبی و کاهش سایر عوامل خطر و از جمله کاهش استرس تاثیر مثبت دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با یادآوری این مطلب که اثرات مافوق طبیعی در کسب سلامت وجود دارند که برای انسان ناشناخته مانده گفت: نتیجه این تاثیرات پیشگیری از بیماری، افزایش تحمل بیماری، بهبود سریع تر بیماری و کاهش میزان استفاده از خدمات بهداشتی- درمانی است که در تحقیقات مختلف این مسئله نشان داده است.

ایجاد اولین مرکز تحقیقات سلامت معنوی جهان در آمریکا



چمن، با اشاره به این که اولین مرکز تحقیقات سلامت معنوی جهان در دانشگاه دوک ایالات متحده به نام "دین، معنویت و سلامت" توسط دکتر کونیگ تاسیس شده، افزود: همین دانشگاه طب تئوسوماتیک (پزشکی خدایی- تنی) را راه اندازی کرده است.

وی خاطر نشان کرد: دانشگاه های دیگری نیز از جمله ییل، میشیگان، راجرز، دوک و تگزاس و تعدادی معدود نیز در سایر کشورها برای پرداختن به معنویت در سلامت راه اندازی شده است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شاهرود با اشاره به این که ابعاد سلامت معنوی شامل جنبه های شناختی از جمله جستجوی معنی، هدف، حقیقت در زندگی، عقاید و ارزش هاست، تصریح کرد: احساس امید، عشق، پیوند، آرامش درونی، آسایش و حمایت و روشی که یک فرد عقاید معنوی درونی خود را در خارج آشکار می کند نیز از جمله ابعاد سلامت معنوی است.

افراد مذهبی از لحاظ جسمی سالمتر هستند



چمن با تاکید بر این که تا کنون در 350 مقاله جهانی به اثبات رسیده که افراد مذهبی و دینی از نظر جسمی سالم تر هستند و مراجعه آنان به دکتر کمتر بوده است و شیوه زندگی سالم تری داشته اند، ادامه داد: در 850 مقاله نیز نشان داده شده که فعالیت های مذهبی با برخی از جنبه های سلامت روانی ارتباط دارد و این چنین افرادی بهتر با استرس روبرو می شوند.

وی با یادآوری این نکته که بیماران تمایل دارند پزشک در مورد سلامت معنوی آنان سوال کند، ابراز داشت: پرداختن پزشکان به سوال از سلامت معنوی بیماران تبعیت درمانی آنان را زیاد می کند.

رابطه مستقیم شرکت در مراسم مذهبی، با مرگ و میر



رئیس مرکز بهداشت شهرستان شاهرود اظهار داشت: به طور متوسط حضور در مراسم مذهبی با مرگ و میر کمتر ارتباط دارد و مشارکت دینی عمومی یک پیش بینی کننده قوی طول عمر است.

چمن تاکید کرد: تیم مداخله در ارتقای سلامت معنوی جامعه در ساده ترین شکل از سه گروه کارشناسان دینی، متخصصان بهداشت روان و متخصصان سلامت جامعه به صورت کارگروه تشکیل می شود که با انجام مطالعات پایه وظیفه تبیین ادبیات سلامت معنوی شامل تعاریف، مفاهیم و ابزار تحقیق متناسب با دین اسلام را بر عهده دارد.

وی در خاتمه با اشاره به سخن حکیم ابوعلی سینا که گفته "سلامت روان مادامی برقرار است که بر فطرت ابدی خود باقی بماند" اظهار داشت: افلاطون نیز پرداختن به سلامت جسم بدون توجه به روح را مانند درمان کردن چشم خارج از کاسه سر می داند.