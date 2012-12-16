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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۲۳:۲۳

گزارش تصویری / اختتامیه نخستین جشنواره هنر و رسانه

گزارش تصویری / اختتامیه نخستین جشنواره هنر و رسانه

اختتامیه نخستین جشنواره هنر و رسانه عصر امروز یکشنبه با حضور دکتر سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در موزه هنرهای معاصر برگزار شد.

محسن رضایی - عکاس خبری خبرگزاری مهر - رتبه نخست بخش عکس

مجید احمدی _(خبرنگار خبرگزاری مهر) - خبرنگار برتر فرهنگ و هنر

نورا حسینی (خبرنگار خبرگزاری مهر) - خبرنگار برتر اجتماعی

عکس / محسن رضایی

کد مطلب 1768059

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