گزارش تصویری / اختتامیه نخستین جشنواره هنر و رسانه

محسن رضایی - عکاس خبری خبرگزاری مهر - رتبه نخست بخش عکس
مجید احمدی _(خبرنگار خبرگزاری مهر) - خبرنگار برتر فرهنگ و هنر
نورا حسینی (خبرنگار خبرگزاری مهر) - خبرنگار برتر اجتماعی
عکس / محسن رضایی
اختتامیه نخستین جشنواره هنر و رسانه عصر امروز یکشنبه با حضور دکتر سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در موزه هنرهای معاصر برگزار شد.
محسن رضایی - عکاس خبری خبرگزاری مهر - رتبه نخست بخش عکس
مجید احمدی _(خبرنگار خبرگزاری مهر) - خبرنگار برتر فرهنگ و هنر
نورا حسینی (خبرنگار خبرگزاری مهر) - خبرنگار برتر اجتماعی
عکس / محسن رضایی
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