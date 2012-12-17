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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۹:۵۵

ثابت قدم خبر داد:

توزیع سبد غذایی بین 55 خانوار سیلزده بهشهری

توزیع سبد غذایی بین 55 خانوار سیلزده بهشهری

بهشهر - خبرگزاری مهر: معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران گفت: سبد غذایی این اداره کل بین 55 خانوار سیلزده بهشهری توزیع شد.

محمود ثابت قدم در گفتگو با خبرنگار مهر، از ارسال 100 میلیون ریال کمک نقدی از سوی مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد و افزود: ارسال 270 میلیون ریال کمک جمع‌ آوری شده به شهرستان بهشهر برای کمک به سیلزدگان از اقدامات کمیته امداد برای مساعدت به سیل زدگان برای بازگشت به زندگی بوده است.

وی اظهار داشت: تاکنون 24 خانواده از مددجویان این نهاد با سرانه هر خانوار 5 میلیون  ریال و به ارزش 120 میلیون ریال از طریق ستاد حوادث شهرستان برای تهیه لوازم خانگی مساعدت شده است.

ثابت قدم تصریح کرد: یکی از خیران شهرستان نور ساخت دو واحد مسکن برای دو یتیم در منطقه زلزله زده استان آذربایجان شرقی را تقبل کرده است.

وی با اشاره به کمک 100 میلیون ریالی کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران به خانواده متوفیان حادثه سیل بهشهر ابراز داشت: به هر خانواده 20 میلیون ریال توسط کمیته امداد کمک شد.

ثابت قدم با تاکید بر اینکه 14 میلیون ریال کمک هزینه جهیزیه به دو نوعروس آسیب دیده از سیل پرداخت شد، ادامه داد: 130 میلیون ریال بابت تعمیر مسکن و تحویل مصالح ساختمانی نیز از اقدامات کمیته امداد استان در این بخش بوده است.
 

کد مطلب 1768062

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