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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۰:۱۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه‌ ورزشی: پیگیری هفته‌ هشتم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور و برگزاری مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و هفتم آذر‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با سوم صفر سال 1434 هجری قمری و هفدهم دسامبر سال 2012 میلادی.

- هفته‌ هشتم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* دانشگاه آزاد - پتروشیمی بندرامام
* پتروشیمی ماهشهر - فولاد ماهان
* البدر بندر کنگ - شهرداری گرگان
* استقلال زرین قشم - شهرداری همیاری زنجان
* مهرام تهران - نفت تهران

- هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس امشب با انجام دیدار تیم‌های ردینگ و آرسنال به پایان می‌رسد.

- هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با انجام دو دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:
* دپورتیوو لاکرونیا - وایادولید
* سلتاویگو - رئال بتیس

- دیدار معوقه از هفته اول لیگ برتر کشتی آزاد امروز بین تیم‌های داماش بابل و شهدای ساری در بابلسر برگزار می‌شود.

کد مطلب 1768064

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