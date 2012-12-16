تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و هفتم آذر‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با سوم صفر سال 1434 هجری قمری و هفدهم دسامبر سال 2012 میلادی.

- هفته‌ هشتم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* دانشگاه آزاد - پتروشیمی بندرامام

* پتروشیمی ماهشهر - فولاد ماهان

* البدر بندر کنگ - شهرداری گرگان

* استقلال زرین قشم - شهرداری همیاری زنجان

* مهرام تهران - نفت تهران

- هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس امشب با انجام دیدار تیم‌های ردینگ و آرسنال به پایان می‌رسد.

- هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با انجام دو دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

* دپورتیوو لاکرونیا - وایادولید

* سلتاویگو - رئال بتیس

- دیدار معوقه از هفته اول لیگ برتر کشتی آزاد امروز بین تیم‌های داماش بابل و شهدای ساری در بابلسر برگزار می‌شود.