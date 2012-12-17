آسیب دیدن کامپیوتر اتاق انفورماتیک سالن فجر و مشت خوردن بازیکن آلومینیوم

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای والیبال آلومینیوم هرمزگان و پیشگامان کویر یزد که عصر یکشنبه در هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال با نتیجه 3 بر 2 به سود آلومینیوم پایان یافت، با حواشی زیادی همراه بود که این حاشیه ها را در ادامه می خوانید:

تماشاگران از این دیدار استقبال بیشتری نسبت به سایر دیدارهای خانگی آلومینیوم داشتند و تشویقهای یکپارچه آنان بر جذابیت بازی افزوده بود.

پس از کسب امتیاز 23 در ست دوم مسابقه توسط تیم پیشگامان، یکی از بازیکنان این تیم با رضا صفایی بازیکن آلومینیوم درگیر شد و همین مسئله برای دقایقی موجب توقف مسابقه شد.

اما در ست سوم مسابقه، پس از کسب امتیاز چهارم پیشگامان یک بطری آب به سمت زمین پرتاب شد که این مسئله اعتراضات شدید عباسعلی میرحسینی سرمربی تیم پیشگامان را به همراه داشت.

مربیان و بازیکنان دو تیم در طول مسابقه در چندین صحنه به قضاوت داوران مسابقه معترض شدند که این اعتراضات از سوی سرمربی پیشگامان بیشتر دیده می شد.

در ست چهارم مسابقه، ناظر فدراسیون به علت استفاده تماشاگران از طبل بازی را متوقف کرد و خواستار عدم استفاده از طبل شد و زمانی که مسئولان برگزاری مسابقه برای گرفتن طبل از تماشاگران اقدام کردند، این طبل بزرگ از سوی یک تماشاگر به سمت زمین پرتاب شد.

همچنین در ست چهارم تعدادی از هواداران آلومینیوم که در ضلع شرقی سالن حضور داشتند، علیه یکی از لیدرهای هواداران آلومینیوم شعارهایی را سر دادند که این مسئله موجب درگیری میان تعدادی از هواداران با یکدیگر شد و حتی حسین جباری زاده مدیرعامل باشگاه آلومینیوم نیز برای خاتمه دادن به درگیری ها در میان آنها حاضر شد.

در این درگیری ها کمبود نیروهای انتظامی برای برقراری نظم در سالن به شدت محسوس بود.

پس از پایان مسابقه نیز تعداد زیادی از تماشاگران برای خوشحالی به سمت زمین هجوم آوردند که در این میان درگیری مسعود رمضانی بازیکن پیشگامان با یاشار شاهینی بازیکن آلومینیوم موجب عصبانیت هواداران شد.

مسعود رمضانی بازیکن پیشگامان پس از مسابقه با مشت به صورت یاشار شاهینی کوبید که سرمربی پیشگامان در حضور ناضر مسابقه علت این حرکت را به کار بردن جمله ای نا مناسب از سوی شاهینی نسبت به خود عنوان کرد.

میرحسینی خطاب به ناظر مسابقه گفت: شاهینی فصل گذشته بازیکن تیم ما بود اما پس از پایان بازی به من حرف بدی زد که همین مسئله موجب درگیری شد.

همچنین حمید سوسن آبادی دیگر بازیکن پیشگامان که پس از مسابقه در اتاق انفورماتیک سالن فجر حضور یافته بود با عصبانیت به برخی وسایل موجود در این سالن از جمله یک سیستم کامپیوتر آسیب رساند.

عباسعلی میرحسینی سرمربی تیم پیشگامان کویر یزد نیز پس از این مسابقه، حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشد.