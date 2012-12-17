۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۶

رضایی:

مدارس آذربایجان شرقی به علت بارش برف تعطیل است

تبریز-خبرگزاری مهر: رئیس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: برای دومین روز متوالی به علت بارش برف و برودت هوا و یخبندان برخی مدارس استان امروز تعطیل هستند.

رشید رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: امروز دوشنبه به دلیل بارش برف و برودت هوا در شهر تبریز مدارس پیش دبستانی وابتدایی ومدارس استثنایی و در روستاهای تابعه نواحی پنجگانه تبریزتمام مقاطع تحصیلی درنوبت صبح تعطیل است .

وی افزود: درشهرهای اهر،میانه، شبستر،صوفیان ،تسوج ، کلیبر و خدا آفرین ، مدارس پیش دبستانی وابتدایی درنوبت صبح تعطیل است.
 
رضایی همچنین از تعطیلی  مدارس در منطقه ورزقان ، بستان آباد ، تیکمه داش ، هشترود ، نظرکهریزی و روستاهای اهر و کندوان در تمام مقاطع تحصیلی درنوبت صبح خبر داد.
 
رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش استان تصریح کرد: در منطقه خواجه مدارس پیش دبستانی وابتدایی وراهنمایی نوبت صبح و در منطقه هریس مدارس پیش دبستانی در نوبت صبح و بعدازظهر تعطیل است.
