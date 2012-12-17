تیم کشتی فولاد ماهان کار سختی در پیش دارد/ پیروزی مقتدرانه ماهان

علی زارع‌شریف در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عمکرد تیم ماهان در این دوره از رقابت‌های لیگ برتر کشتی گفت: عملکرد کشتی گیران تیم ماهان در این دوره از مسابقات با توجه به نخستین تجربه حضور این تیم در لیگ برتر کشتی رضایت بخش بوده و تیم ما با کسب ۶ امتیاز از ۴ مسابقه در گروه خود اول است. تیم ماهان می تواند با توجه به بازیکنان تازه وارد به این تیم نتایج بهتری را در مسابقات آینده به دست آورد.

وی در مورد شرایط برگزاری مسابقات دهمین دوره لیگ برتر کشتی ادامه داد: در این دوره از مسابقات تیم ماهان در دو بازی مهمان تیم های داماش صدرای بابل و گاز مازندران بوده که شرایط برگزاری در این دو مسابقه کاملا با یکدیگر متفاوت بود. تیم ماهان در دومین هفته از دور رفت این مسابقات در بابل میهمان داماش صدرای بابل بود و شرایط این مسابقه کاملا بر ضد تیم ماهان بود.

سرپرست فنی تیم کشتی فولاد ماهان سپاهان تصریح کرد: تشک کشتی در این مسابقه از نظر اندازه غیر قانونی بود که با توجه به شکایت مسئولین تیم ماهان به نماینده فدراسیون حاضر در سالن، جواب قانع کننده‌ای دریافت نکرده و نماینده فدراسیون یکسان بودن شرایط برای هر دو تیم را دلیل برگزاری مسابقه بیان کرد.

وی در مورد داوری این مسابقه ادامه داد: تماشگران حاضر در سالن با پرتاپ اشیاء و بطری آب به طرف مسئولین و کشتی‌گیران تیم ماهان موجب تضعیف روحیه بازیکنان ماهانی شدند که به نظر می رسد داور نیز تحت تاثیر جو موجود در سالن و هواداران تیم داماش قرار گرفته بود، زیرا اشتباهاتی در داوری این مسابقه انجام دادکه در مجموع باعث شد تیم ماهان نتواند امتیاز لازم در این دیدار را به دست آورد.

زارع شریف در مورد شرایط مسابقه تیمش مقابل گاز مازندران گفت: بر خلاف بازی با داماش بابل شرایط در مسابقه مقابل گاز مازندران بسیارخوب بود و تیم ماهان در این مسابقه پیروزی مقتدرانه ای به دست آورد.

سرپرست فنی تیم ماهان در مورد شکست مودزمانشویلی نایب قهرمان المپیک در این مسابقه گفت: شرایط آب و هوایی در این مسابقه برای مودزمانشویلی مناسب نبود و او هنوز به این شرایط در ایران عادت نکرده است. البته این کشتی گیر از نظر فنی اشتباهی هم داشت که باعث شکست وی شد. زمانی که بازی به کلینچ کشیده شد، مودزمانشویلی به جای گرفتن دو خم در ابتدا، یک خم گرفت و این باعث شد از داور یک امتیاز منفی دریافت کند و در پایان مغلوب سید ساجد جلالی شود.

وی در مورد مصاف پنج شنبه فولاد ماهان سپاهان در مقابل داماش صدرای بابل نیز گفت: تیم داماش صدرای بابل تیم قدرتمندی است که در این دوره از مسابقات ادعای قهرمانی نیز دارد و تیم ماهان قطعا بازی سختی پیش رو خواهد داشت که با توجه به میزبانی ماهان امیدوار به کسب پیروزی در این مسابقه هستیم.