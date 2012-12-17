به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه یحیی گل محمدی اسامی مربیان مد نظرش برای حضور در کادر فنی جدید سرخپوشان را اعلام کرد، نامی از مربی دروازه بانان در این فهرست دیده نمی شد. با این حال او از باشگاه خواسته است یک مربی خارجی را به این منظور استخدام کند.

مسئولان باشگاه پرسپولیس نیز در راستای مذاکره با چهره های مد نظر گل محمدی برای حضور در کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه در انتظار پاسخ نهایی مدیران باشگاه ذوب آهن هستند تا در صورت موافقت با "تومیسلاو ساویچ" مربی دروازه بانهای این تیم را جذب کنند و با وی قرارداد ببندند.

تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله یک شانزدهم نهایی بیست و ششمین دوره رقابت های جام حذفی روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف ملوان بندرانزلی خواهد رفت.