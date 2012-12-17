  1. ورزش
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

در صورت موافقت باشگاه؛

مربی دروازه‌بان‌های ذوب‌آهن به پرسپولیس می‌آید

مربی دروازه‌بان‌های ذوب‌آهن به پرسپولیس می‌آید

مسئولان باشگاه پرسپولیس به دنبال اضافه کردن مربی دروازه بان های تیم فوتبال ذوب‌آهن به کادر فنی سرخپوشان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه یحیی گل محمدی اسامی مربیان مد نظرش برای حضور در کادر فنی جدید سرخپوشان را اعلام کرد، نامی از مربی دروازه بانان در این فهرست دیده نمی شد. با این حال او از باشگاه خواسته است یک مربی خارجی را به این منظور استخدام کند.

مسئولان باشگاه پرسپولیس نیز در راستای مذاکره با چهره های مد نظر گل محمدی برای حضور در کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه در انتظار پاسخ نهایی مدیران باشگاه ذوب آهن هستند تا در صورت موافقت با "تومیسلاو ساویچ" مربی دروازه بانهای این تیم را جذب کنند و با وی قرارداد ببندند.

تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله یک شانزدهم نهایی بیست و ششمین دوره رقابت های جام حذفی روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف ملوان بندرانزلی خواهد رفت.

کد مطلب 1768074

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