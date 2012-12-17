  1. ورزش
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸

جلسه تعیین تکلیف فرهاد مجیدی با استقلال امروز برگزار می‌شود

جلسه تعیین تکلیف فرهاد مجیدی با استقلال امروز برگزار می‌شود

مسئولان باشگاه استقلال قصد دارند در نشست ویژه ای تکلیف بازگشت کاپیتان پیشین آبی پوشان به این تیم را مشخص کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدتهاست بازگشت فرهاد مجیدی به استقلال به یکی از سوژه های این باشگاه تبدیل شده و هر روز اظهار نظرهای جدیدی در مورد سرنوشت این بازیکن پابه سن گذاشته مطرح می شود. اما در روزهای اخیر بحث بازگشت وی به جمع آبی پوشان جدی تر از قبل شده اما هنوز طرفین به یک تصمیم واحد نرسیده اند.

براساس اعلام یکی از نزدیکان باشگاه استقلال قرار است امروز دوشنبه نشستی با حضور فرهاد( یا فرزاد) مجیدی برگزار و تکلیف نهایی این بازیکن برای حضور در نیم فصل دوم لیگ برتر مشخص شود. این نشست در صورت فراهم بودن شرایط با حضور علی فتح الله زاده مدیرعامل باشگاه استقلال برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1768075

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