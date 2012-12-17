آخرین وضعیت نقل و انتقالات تیم فوتبال استقلال تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه استقلال، محمد سررشته درباره بازگشت فرهاد مجیدی اظهار داشت: مجیدی با بازگشت به تهران، به احتمال زیاد امشب در جلسه ای با دکتر فتح اله زاده شرکت خواهد کرد و در صورتیکه مساله خاصی اتفاق نیافتد فرهاد مجیدی به تیمش باز می گردد و پس از توافق نهایی روز چهارشنبه ساعت چهار بعد از ظهر در تمرین استقلال شرکت خواهد کرد. باشگاه استقلال امیدوار است بتواند امروز هواداران را خوشحال کند.

وی در خصوص وضعیت نهایی میثم حسینی و امین منوچهری گفت: میثم حسینی و امین منوچهری امروز در جلسه ای برای تصمیم گیری نهایی در خصوص پیوستن به باشگاه نفت تهران با دکتر فتح اله زاده شرکت کردند و ضمن ابراز تشکر از حمایت های استقلال و شخص فتح اله زاده مقرر شد که مذاکرات خود را با باشگاه نفت بصورت جدی دنبال کنند.

مدیر روابط عمومی استقلال تاکید کرد: با توجه به درخواست امین منوچهری مبنی بر سفر با استقلال به مکه مکرمه و ذکر این موضوع که با جدا شدن از جمع آبی پوشان حسرت زیارت خانه خدا بر دلم خواهد ماند، مدیر عامل باشگاه استقلال به این بازیکن اعلام کرد که در صورت موافقت باشگاه متبوعش امین منوچهری می تواند تیم استقلال را در سفر به عربستان همراهی کند و در آن سفر معنوی همراه آبی پوشان باشد.