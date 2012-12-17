به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی که مدتهاست صحبت از بازگشتش به استقلال و خداحافظی با پیراهن این تیم است، قرار بود ساعت 22 امروز دوشنبه در دفتر علی فتح الله زاده حضور پیدا کند تا صحبت هایی نهایی برای بازگشت به جمع آبی پوشان را انجام دهد. اما این بازیکن پابه سن گذاشته با بیش از یکساعت تاخیر خود را به محل قرار رساند.

برای پوشش خبری و تصویری دیدار فرهاد مجیدی و علی فتح الله زاده خبرنگاران و عکاسان زیادی خود را به خیابان لارستان رسانده بودند. البته حضور برخی هواداران استقلال در محل خیابان لارستان نیز جالب توجه بود که با حضور مجیدی مشخص شد بخشی از این هواداران از طرفداران مرحوم ناصر حجازی هستند.

با ورود فرهاد مجیدی به دفتر علی فتح الله زاده هواداران حجازی به انتقاد از بازگشت وی پرداختند و با طرح این پرسش که " تو شاگرد مکتب حجازی بودی؟" به انتقاد از کار کردن وی با امیر قلعه نویی پرداختند. استناد حرف این هواداران به مصاحبه فرهاد مجیدی در اوج اختلافش با امیر قلعه نویی برمی گردد که در آن مصاحبه عنوان کرد افتخار می کند شاگرد مکتب ناصر حجازی است و با قلعه نویی کار نمی کند.

جلسه علی فتح الله زاده و فرهاد مجیدی از ساعت 23:15 امروز دوشنبه در محل دفتر مدیرعامل باشگاه استقلال آغاز شده و براساس اعلام مدیرعامل این باشگاه تا نخستین ساعات بامداد سه شنبه نیز این جلسه ادامه خواهد داشت.