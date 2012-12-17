تفاهم نامه همکاری میان استانهای هرمزگان و مسندم عمان امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه جدید همکاری میان استانهای هرمزگان و مسندم کشور عمان، یکشنبه شب توسط استانداران این استانها در بندرعباس امضا شد.

سید خلیفه بن مرداس البوسعیدی استاندار مسندم عمان پس از امضای این تفاهم نامه به خبرنگاران گفت: نتایج سفر بنده به همراه هیئتی از استان مسندم عمان به استان هرمزگان بسیار مثبت بوده و امیدوارم بتوانیم، توافقات ایجاد شده در این سفر را اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: مسیر پیشرفت دو استان بسیار امیدوار کننده است و باید هر دو استان از فرصتهای خوبی که در ارتباط با یکدیگر ایجاد شده، استفاده کنند.

استاندار مسندم عمان افزود: از جمله توافقات ایجاد شده میان مسئولان دو استان هرمزگان و مسندم، توسعه روابط فرهنگی و برگزاری نمایشگاهها و جشنواره های فرهنگی مشترک میان دو استان است که می تواند در این استانها بسیار موثر باشد.

به گزارش مهر، استاندار مسندم کشور عمان همراه با هیئت همراه خود، طی سفر به استان هرمزگان علاوه بر رایزنی و گفتگو با مسئولان استان هرمزگان، با ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی این استان از نزدیک آشنا شد.