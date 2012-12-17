افزایش تعاملات میان هرمزگان و مسندم/راه اندازی خط دریایی بندرعباس-خصب

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی یکشنبه شب پس از امضای تفاهم نامه جدید میان استانداران هرمزگان و مسندم کشور عمان در جمع خبرنگاران، مهمترین دستاورد سفر هیئتی عالی رتبه از استان مسندم عمان به هرمزگان را آشنایی مسئولان این استان با ظرفیتهای هرمزگان دانست و اظهار داشت: در این سفر مسئولان بخشهای دولتی و خصوصی استان مسندم عمان از نزدیک با ظرفیتهای استان هرمزگان آشنا شده و در نشستی با بخش خصوصی این استان نیز ضمن معرفی ظرفیتها، شرایط سرمایه گذاری بخشهای خصوصی دو استان نیز بررسی شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه شرایط خوبی ایجاد شده تا تجار و بازرگانان دو استان هرمزگان و مسندم، ارتباط با یکدیگر را بیشتر کرده و از ظرفیتهای سرمایه گذاری در دو استان استفاده کنند.

استاندار هرمزگان در ادامه به مباحث مهم تفاهم ایجاد شده میان استانهای هرمزگان و مسندم اشاره کرد و افزود: یکی از مواردی که قرار است دو طرف برای تحقق آن تلاش کنند، ایجاد خط دریایی میان بندرعباس در استان هرمزگان و بندرخصب در کشور عمان است، که تحقق این مسئله سرفصل خوبی در ارتباطات میان دو استان هرمزگان و مسندم خواهد شد.

عزیزی در ادامه تصریح کرد: فاصله زمانی میان بندرعباس و بندرخصب در کشور عمان حدود دو ساعت است و این مسئله نشان می دهد که ایجاد یک خط دریایی در این مسیر می تواند، ظرفیتهای خوبی را شکوفا کند.

وی همچنین از علاقه هیئت عمانی به مبادله کالا میان هرمزگان و مسندم خبر داد و عنوان کرد: بخش خصوصی استان مسندم علاقه مند به مبادلات تجاری به خصوص در بخش محصولات کشاورزی با استان هرمزگان است که این مسئله با استفاده از ظرفیت بنادر در دو استان تحقق خواهد یافت.

استاندار هرمزگان در ادامه با بیان اینکه ارتباطات فرهنگی میان استانهای هرمزگان و مسندم نیز افزایش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: برگزاری برنامه های فرهنگی و همچنین شرکت در جشنهای ملی دو استان نیز از جمله دیگر مواردی است که در راستای افزایش تعاملات و ارتباطات میان دو استان هرمزگان و مسندم انجام خواهد شد.

عزیزی عنوان کرد: همچنین برای معرفی ظرفیتها و قابلیتهای دو استان نیز نمایشگاههایی در استانهای هرمزگان و مسندم برگزار می شود.

به گزارش مهر، استاندار مسندم کشور عمان همراه با هیئت همراه خود، طی سفر به استان هرمزگان علاوه بر رایزنی و گفتگو با مسئولان استان هرمزگان، با ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی این استان از نزدیک آشنا شد.