"ایگور کاسترو" با آلومینیوم به توافق رسید/توافق نهایی با مدافع سابق پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، ایگور کاسترو بازیکن سابق تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان برای حضور در تیم فوتبال آلومینیوم با مسئولان این باشگاه هرمزگانی به توافق رسید.

کاسترو طی چند روز آینده برای ثبت قرارداد با آلومینیوم و همچنین حضور در تمرینات این تیم راهی بندرعباس می شود.

این بازیکن برزیلی از سال ۲۰۰۲تا ۲۰۰۷میلادی در تیم‌های برزیلی فلامینگو، برازیلینس، سائوکتانو، آوای و کوریتیبا به میدان رفته و سپس به باشگاه ذوب آهن اصفهان ملحق شده است.

همچنین علیرضا محمد مدافع سابق تیم فوتبال پرسپولیس که در نیم فصل نخست رقابتهای لیگ برای تیم گهر به میدان رفته است، با مسئولان باشگاه آلومینیوم به توافق نهایی دست یافته و طی چند روز آینده قرارداد خود را با این باشگاه ثبت خواهد کرد.

علاوه بر این بازیکنان، مجتبی زارعی مهاجم تیم فوتبال گهر در فصل نقل و انتقالات نیم فصل با امضای قراردادی به تیم فوتبال آلومینیوم پیوسته است.

به گزارش مهر، آلومینیوم در نیم فصل نخست رقابتهای لیگ برتر فوتبال با 17 امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار گرفت.