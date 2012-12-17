بارش برف مدارس اردبیل را تعطیل کرد/ احتمال افزایش تعطیلی

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و سرمای شدید هوا که از روز جمعه در این استان حاکم شده، موجب تعطیلی سه روزه مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی بویژه نوبت صبح در شهرها و روستاهای استان شده است.

بر همین اساس و بنا به اعلام سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل امروز دوشنبه نیز به مانند دو روز گذشته در شهرهای مختلف این استان مدارس در مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی در نوبت صبح تعطیل شده است.

مدارس شهرها و بخشهای اردبیل، نیر، نمین، هیر، پارس آباد، جعفرآباد، کوثر، بیله سوار و اصلاندوز امروز در نوبت صبح و در مقاطع تحصیلی پیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی تعطیل اعلام شده است.

همچنین مدارس پیش دبستانی و ابتدایی در شهرستان مشگین شهر، مدارس گرمی و انگوت و تمام مقاطع تحصیلی در شهرستان سرعین در مناطق شهری و روستایی تعطیل می باشد.

بارش برف در اردبیل

علاوه بر این دانشگاه آزاد اسلامی سراب در استان آذربایجان شرقی نیز به دلیل برودت هوا، یخبندان و سختی تردد و تحصیل قابل توجه دانشجویان استان اردبیل در این مرکز، آغاز کلاسهای خود را طی روز دوشنبه دو ساعت دیرتر اعلام کرد.

بنا به پیش بینی سازمان هواشناسی استان اردبیل بارش برف در مناطق این استان بویژه در مناطق کوهستانی تا ظهر امروز تداوم داشته و طی امشب و فردا شب دمای دمای اردبیل به شدت افت خواهد کرد.

با توجه به این پیش بینی افت دما تا بیست درجه زیر صفر در دو روز آینده انتظار تعطیلی مدارس طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه بویژه برای مقاطع تحصیلی پیش دبستانی و ابتدایی دور از انتظار نیست.