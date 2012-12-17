پنج جاعل حرفه ای در زاهدان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ایزدی اظهار داشت: این جاعلان و کلاهبرداران با جعل عناوین و اسامی سازمان ها و نهادهای دولتی تحت عنوان یک شرکت جعلی از تعدادی از شهروندان زاهدانی مبالغ هنگفتی وجه نقد را کلاهبرداری کرده بودند.

وی گفت: در پی شکایت چند نفر از شهروندان در خصوص کلاهبرداری این افراد پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شد و ماموران پلیس امنیت عمومی سیستان و بلوچستان بلافاصله رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود قرار دادند و موفق شدند با پیگیری های شبانه روزی و تحت نظر قرار دادن اماکن پذیرایی، مهمانسراها و هتل های زاهدان و با استفاده از شگردهای خاص پلیسی این جاعلان حرفه ای را در یکی از هتل های شهر شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: این افراد با انعقاد قراردادهای جعلی فروش 70 هزار لیتر گازوئیل مبلغ دو میلیارد و یک صد میلیون ریال از مالباختگان کلاهبرداری کرده بودند که پس از دستگیری وقتی با شواهد و مدارک مستند پلیس روبه رو شدند به جرم خود اعتراف کردند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: تحقیقات بیشتر در خصوص دیگر جرائم و کلاهبرداری های این متهمان ادامه دارد.

درگیری و دستگیری اشرار مسلح در زاهدان

فرمانده انتظامی زاهدان گفت: در اجرای طرح برخورد با ارازل و اوباش در سطح شهرستان ماموران انتظامی موفق شدند سه نفر از ارازل و اوباش را دستگیر و سه قبضه سلاح و مقادیری فشنگ از آنان کشف و ضبط کنند.

سرهنگ غلامرضا جعفری افزود: این اراذل و اوباش توسط ماموران انتظامی کلانتری 13، 12 و 15 شهرستان زاهدان در عملیات های جداگانه و طی درگیری مسلحانه با اشرار دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: در این عملیات ها یکی از ماموران انتظامی زخمی که برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.

وی ضمن تشکر از همکاری خوب مردم زاهدان در برقراری نظم و امنیت از شهروندان خواست با اطلاع از هرگونه خبری در این خصوص به مرکز فوریت های پلیسی 110 و مرکز نظارت همگانی 197 پلیس را در برخورد قاطعانه با متخلفان و برهم زنندگان نظم و آسایش عمومی یاری رسانند.

فرمانده انتظامی زاهدان همچنین از دستگیری 14سارق حرفه ای در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: ماموران انتظامی این شهرستان در 24ساعت گذشته موفق شدند14نفر از سارقین سابقه دار را شناسایی و دستگیر و اموال مسروقه را از آنان کشف و ضبط نمایند.

وی افزود: ماموران همچنین موفق شدند چهار قبضه کلت کمری را کشف و چهار نفر را در این رابطه دستگیر کنند.

جعفری بیان داشت: طی این مدت 34دستگاه خودرو پلاک مخدوش و فاقد مدارک در زاهدان توقیف شدند و سه دستگاه خودروی سرقتی نیز کشف و ضبط شد.

وی همچنین از کشف هشت هزار لیتر سوخت قاچاق گازوئیل خبر داد.

کشف بیش از 246هزار لیتر سوخت قاچاق در ایرانشهر طی یک هفته

فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت: باهدف ارتقای امنیت اجتماعی و در راستای مبارزه با قاچاق سوخت طی هفته گذشته ماموران انتظامی این شهرستان موفق شدند 246هزار و990 لیتر سوخت قاچاق را کشف و ضبط کنند و در این رابطه 146دستگاه خودرو را توقیف و149نفر را نیز دستگیر کنند.

سرهنگ علی ملکی آهنگران افزود: ماموران انتظامی ایرانشهر همچنین موفق شدند هزارو 49 نفر از اتباع بیگانه را که به طور غیر مجاز وارد کشور شده بودند، شناسایی و دستگیر کنند.

وی شناسایی و دستگیری سه قاتل فراری و 17 سارق حرفه ای و سابقه دار را از دیگر اقدامات انتظامی این شهرستان ذکر کرد و اظهار داشت: طی این مدت 325دستگاه انواع خودرو و 334 دستگاه موتورسیکلت متخلف و فاقد مدارک نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

وی همچنین ازکشف سه دستگاه خودرو و دو دستگاه موتورسیکلت سرقتی توسط ماموران انتظامی خبرداد و افزود: 14دستگاه خودروی تحت تعقیب مقام قضایی نیز شناسایی و توقیف شدند.