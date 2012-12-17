کارگاه آموزشی نظام مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمن سازی در شیروان برگزار شد

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شیروان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکشنبه 26 آذر ماه کارگاه یک روزه آموزشی استانی نظام مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمن سازی و بیماری های قابل پیشگیری با واکسن، با حضور بیش از 40 نفر از پزشکان عمومی شهرستان شیروان و فاروج در محل مرکز بهداشت شهرستان شیروان برگزارشد.

حسین زارع اظهار داشت: این کارگاه آموزشی در گروه های هدف مدیر گروه مبارزه با بیماری ها، کارشناسان برنامه ایمن سازی و بیمارهای قابل پیشگیری با واکسن، مربی آموزشگاه بهورزی و سوپروایزر آموزشی بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان برگزار شد.

وی رئوس مطالب عنوان شده در این کارگاه را نظام مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمن سازی، نظام مراقبت سرخک، بررسی طغیان سرخک، نظام مراقبت بیماری سیاه سرفه، نظام مراقبت بیماری دیفتری و نظام مراقبت فلج شل حاد ذکر کرد.

زارع با یادآوری برخی از برنامه های ایمن سازی در شهرستان شیروان تصریح کرد: لازم است زیرساخت ها و فرهنگ سازی مناسب در رابطه با ایمن سازی در مراکز درمانی شهرها تقویت شود.

به گفته وی در این کارگاه افشین دلشاد؛ مدیر گروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نیز برنامه های ایمن سازی استانی را تشریح کرد.

زارع افزود: در این کارگاه همچنین بهروز بنیادی از پزشکان فوق تخصص عفونی اطفال نیز به عنوان سخنران اصلی به ارائه راه های پیشگیری از پیامدهای نامطلوب و راهکارهای ایمن سازی آن پرداخت.

