عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

غرب آسیا

- رژیم صهیونیستی بار دیگر کارکنان رسانه ها را در غزه هدف قرار داد.

- محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواستار توقف خشونت ها علیه آوارگان فلسطینی در سوریه شد.

- یک پلیس و سه تروریست در پاکستان کشته شدند.

- فاروق الشرع، معاون بشار اسد رئیس جمهور سوریه: نه حکومت سوریه و نه مخالفان، هیچکدام قادر به پیروزی در برابر یکدیگر نیستند.

شمال آفریقا

- لیبی مرزهای خود را با چهار کشور می بندد.

آمریکای لاتین

- فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا نامزدی عضویت در مجمع ملی این کشور شد.

آمریکای شمالی

- باراک اوباما در سخنانی در نیوتاون: آمریکا اقدام زیادی برای حفاظت از کودکان انجام نداده و ما باید تغییراتی بوجود بیاوریم.

آمریکای جنوبی

-هوگو چاوز پس از بازگشت از درمان خود از کوبا فعالیت های خود را بعنوان رئیس جمهوری کشور از سر گرفت.