  1. بین الملل
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۸:۲۲

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

غرب آسیا
- رژیم صهیونیستی بار دیگر کارکنان رسانه ها را در غزه هدف قرار داد.

- محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواستار توقف خشونت ها علیه آوارگان فلسطینی در سوریه شد.

- یک پلیس و سه تروریست در پاکستان کشته شدند.

- فاروق الشرع، معاون بشار اسد رئیس جمهور سوریه: نه حکومت سوریه و نه مخالفان، هیچکدام قادر به پیروزی در برابر یکدیگر نیستند.

شمال آفریقا
- لیبی مرزهای خود را با چهار کشور می بندد.

آمریکای لاتین
- فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا نامزدی عضویت در مجمع ملی این کشور شد.

آمریکای شمالی
- باراک اوباما در سخنانی در نیوتاون: آمریکا اقدام زیادی برای حفاظت از کودکان انجام نداده و ما باید تغییراتی بوجود بیاوریم.

آمریکای جنوبی
-هوگو چاوز پس از بازگشت از درمان خود از کوبا فعالیت های خود را بعنوان رئیس جمهوری کشور از سر گرفت.

کد مطلب 1768094

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