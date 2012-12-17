عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

غرب آسیا
- رژیم صهیونیستی بار دیگر کارکنان رسانه ها را در غزه هدف قرار داد.
- محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواستار توقف خشونت ها علیه آوارگان فلسطینی در سوریه شد.
- یک پلیس و سه تروریست در پاکستان کشته شدند.
- فاروق الشرع، معاون بشار اسد رئیس جمهور سوریه: نه حکومت سوریه و نه مخالفان، هیچکدام قادر به پیروزی در برابر یکدیگر نیستند.
شمال آفریقا
- لیبی مرزهای خود را با چهار کشور می بندد.
آمریکای لاتین
- فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا نامزدی عضویت در مجمع ملی این کشور شد.
آمریکای شمالی
- باراک اوباما در سخنانی در نیوتاون: آمریکا اقدام زیادی برای حفاظت از کودکان انجام نداده و ما باید تغییراتی بوجود بیاوریم.
آمریکای جنوبی
-هوگو چاوز پس از بازگشت از درمان خود از کوبا فعالیت های خود را بعنوان رئیس جمهوری کشور از سر گرفت.
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