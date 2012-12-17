پیروزی پر گل بارسا با درخشش مسی/ رئال مقابل تیم قعر جدولی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا شنبه شب با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها، بارسلونا در حساسترین مسابقه این هفته موفق شد در حضور بیش از 95 هزار تماشاگر ورزشگاه نیوکمپ با نتیجه پر گل 4 بر یک تیم رده دومی آتلتیکومادرید را از پیش رو بردارد.

در این بازی لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسا باز هم در خشید و دو گل تیمش را در دقایق 57 و 88 به ثمر برساند. دو گل دیگر بارسا را آدریانو (36) و سرخیو بوسکتس (45) به ثمر رساندند. تک گل اتلتیکو را نیز رادامل فالکائو وارد دروازه بارسا کرد.

با این پیروزی بارسلونا اختلاف امتیازی خود با نزدیک‌ترین رقیبش یعنی آتلتیکومادرید را به 9 امتیاز رساند و مسی هم تعداد گل‌های خود در سال 2012 را به 90 گل رساند.

در دیگر دیدار مهم این هفته رئال در خانه و در حضور 72 هزار تماشاگر ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو مقابل تیم قعر جدولی اسپانیول به تساوی 2 بر 2 رضایت داد. کریستیانو رونالدو (45) و فابیو کوئنترائو (48) برای رئال و سرخیو گارسیا (31) و خوان آلبین (88) برای اسپانیول در این بازی گلزنی کردند.

نتایج کامل رقابتهای شب گذشته به شرح زیر است:

* زاراگوزا صفر - لوانته یک

* والنسیا صفر - رایووایکانو یک

* رئال مادرید 2 - اسپانیول 2

* بارسلونا 4 - آتلتیکومادرید یک

هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دو مسابقه طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

* دپورتیوو لاکرونیا - وایادولید

* سلتاویگو - رئال بتیس

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 46 امتیاز

2- اتلتیکومادرید 37 امتیاز

3- رئال مادرید 33 امتیاز

4- مالاگا 28 امتیاز

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18- مایورکا 13 امتیاز

19- اسپانیول 12 امتیاز

20- دپورتیوو 11 امتیاز (یک بازی کمتر)