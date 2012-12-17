اقتدار امروز ایران در جهان ناشی از پیشرفت علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری منش شامگاه یکشنبه در آئین بزرگداشت هفته پژوهش در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر افزود: توانمندی علمی امروز کشورمان سبب ثبات، پایداری و ارتقای کشورمان در سطح بین المللی شده است.

وی در خصوص منطقه ای شدن مبحث پژوهش اظهار کرد: باید موضوع پژوهش، همگانی شود و کل افرادی که در یکی از زمینه های علمی تخصصی دارند بتوانند ایده های و نظرات خود را در قالب پژوهش ارائه کنند.

به گفته نادری منش، مهمترین نقطه قوت آموزش عالی کشورمان این است که امروز آموزش عالی در همه جای کشور از نقطه صفر مرزی شمال تا جنوب و از شرق تا غرب وجود دارد.



معاون آموزشی وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری تصریح کرد: آموزش عالی باید به صورت آزمایشی در تمام نقاط کشور برگزار شود، در مرحله نخست نگاهی منطقه‌ای و سپس ملی داشته باشیم.



وی با بیان اینکه ما در ستاد پژوهش همچون چتری به همه توجه داریم، یادآورشد: منطقه ای شدن آموزش عالی یک لزوم منطقی است.



نادری منش ادامه داد: چنانچه توان دانشگاهی کشور در خدمت حل مسائل محلی، استانی و شهری باشد به طور حتم بسیاری از مشکلات به سرعت برطرف می شود به شرط آنکه سایر مسئولان کشوری از آن حمایت کنند.