حجت الاسلام پارسانیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملی شدن وحدت حوزه و دانشگاه گفت: وحدت حوزه و دانشگاه فرایندی طولانی مدت است همانطور که این فاصله در یک دوره نزدیک به یکصد سال شکل گرفته وحدت میان این دو نظام هم فرایندی نیست که در مدت زمانی کوتاه شکل گیرد اما در کل به نظر می رسد قبل و بعد از انقلاب مسیر مناسبی را در این راستا پیش رفتیم.

وی در خصوص فاصله ای که میان وحدت حوزه و دانشگاه وجود دارد، اظهار داشت: مشکل حوزه و دانشگاه، دو نظام معرفتی مستقلی است که از مبادی فرهنگی، تاریخی و فلسفی مجزایی بهره می برد؛ علم مدرن در یک بستر فرهنگی و فلسفی دیگری شکل گرفته که به صورت نظریات کاربردی در حوزه های مختلف معرفتی به وجود آمده و بدون تصرف و گفتگو وارد جامعه ما شده است.

به گفته این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، وحدت وقتی حاصل می شود که گفتگویی جدی حاصل شود و متفکرانی که با هویت فرهنگی و تاریخی همچنین زمینه های فلسفی، کلام اسلامی و عرفانی جهان آشنا هستند بتوانند در این گفتگوها مسیر خود و نظریات متناسب با بسترها و مبادی متافیزیک خود را تولید کنند.

وی با اشاره به فراهم آوردن زمینه های وحدت میان حوزه و دانشگاه در قبل و بعد از انقلاب اظهار داشت: قبل از انقلاب مقداری از این مسیر با اقدامات علامه طباطبایی و شهید مطهری در گفتگوهایی که با مارکسیسم و نظریه های فلسفی و نظریات مربوط به علوم انسانی و اجتماعی بود، شکل گرفت اما بعد از انقلاب توقع می رفت این گفتگوها به صورت رسمی در نهادهای علمی و معرفتی ما عملیاتی شوند و شکل و ساختار متناسب داشته باشند.

پارسانیا افزود: به هر حال بعد از انقلاب یک مواجهه غیررسمی را از جانب طلاب از یک طرف و از ناحیه دانشجویان از سوی دیگر برای ورود به عرصه های معرفتی مشترک مشاهده می کنیم که به وجود آمده و الان خیل عظیم یا تعداد زیادی از استادان را داریم که با این دغدغه ها رشد کردند و در عرصه های مختلف حضور دارند و این موضوع را دنبال می کنند.

وی گفت: مراکزی چه در تهران و در قم شکل گرفته اند که با این رویکردها زمینه های گفتگو را میان حوزه و دانشگاه ایجاد کردند و در حال فعالیت هستند البته راهی که باید بروند و به مقصد برسند طولانی است و توجه به این موضوع در حوزه فرهنگ عمومی و علمی ما شکل گرفته است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با بیان اینکه دانشجویان هم علاقه خود را به علوم حوزوی نشان داده اند، در ادامه تاکید کرد: وقتی دانشجو وارد دانشگاه می شود و مقطع کارشناسی را به اتمام می رساند کم کم به یک خودآگاهی می رسد و مسائل جدی علم برای بخشی از آنان که از حساسیتها و انگیزه های علمی خوبی برخوردار هستند به وجود می آید، متاسفانه فرهنگ عمومی ما به گونه ای است که استعدادهای برتر را به سوی علوم مهندسی و پزشکی سوق می دهد.

وی گفت: با این حال، بخش قابل توجهی از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد را می بینیم که نسبت به انتخابی که بر آنان تحمیل شده تردید دارند و پرسشهای جدی تر درباره هویت علم و نظام علمی جامعه برای آنان وجود دارد که بخشی از آنان به سوی علوم انسانی می آیند و بخشی بیشتر با انگیزه تر به سوی علوم حوزوی می آیند.

به گفته پارسانیا، البته ما در حوزه های علمیه نه در تهران و نه در قم فضای مناسبی را بستر سازی نکردیم که وقتی دانشجو وارد حوزه می شود به گونه ای آموزش ببیند تا بتواند از این عقبه معرفتی خود استفاده و از این زوایه پرسشهای خود را متوجه فرهنگ و تمدن اسلامی کند همچنین پاسخهای متناسبی با زمینه معرفتی خود را به دست آورد و به سوی نظام علمی که در آن مستقر بود بازگردد.

به گزارش مهر، شهید آیت الله دکتر مفتح از جمله افرادی بود که توطئه استعمار در جدا نگاه داشتن دو قشر دانشگاهی و روحانی، از هم را با تمام وجود احساس کرده بود و در راه تحقق بخشیدن به آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی، ایجاد وحدت میان این دو قشر مهم جامعه را وجهه همت خود قرار داد.

سخنرانی‌های وی در مسجد دانشگاه در ترغیب نسل روشنفکر و تحصیلکرده به اسلام اثر بسزایی داشت و به مناسبت مجاهدتش در راه تحقق وحدت میان حوزه و دانشگاه، روز شهادت آیت الله مفتح روز وحدت حوزه و دانشگاه نامیده شد.