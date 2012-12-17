دو استاد دانشگاه علوم دریایی خرمشهر پژوهشگر برتر خوزستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید یاوری شامگاه یکشنبه در آئین بزرگداشت هفته پژوهش در محل دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر افزود: دکتر صفاهیه در گروه آموزشی و پژوهشی علوم پایه و دکتر دادالهی در گروه آموزشی و پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی توانستند عنوان پژوهشگران برتر خوزستان را از آن خود کنند.

وی اظهار کرد: همچنین شرکت پرشین آذین با مدیریت افشین موسوی دهموری به عنوان شرکت فناور برتر استان انتخاب شده که این شرکت نیز در مرکز رشد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در حال فعالیت است.



دبیر ستاد منطقه ای پژوهش آبادان و خرمشهر تصریح کرد: پژوهش، فناوری نظام ملی نوآوری و شعار آن و تولید ملی که نشات گرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبری است در راستای حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی انجام می شود.



یاوری یادآور شد: تحقیقات تکمیلی نقش کلیدی و مهمی در پیشبرد علوم پژوهشی در کشور دارد.



وی از ترویج فرهنگ، ارتقای جایگاه پژوهش و فناوری، ارائه دستاوردهای پژوهشی و فناوری، تقدیر و تجلیل از پژوهشگران برتر و ارتقای ارتباط بین دانشگاه و صنعت به عنوان اهداف کلان مدیریت پژوهش کشور نام برد.



به گفته یاوری، توسعه پایدار نیاز به ارتباط بهینه بین صنعت و دانشگاه دارد که هفته پژوهش فرصت مناسبی برای ارتقای این ارتباط است.



وی افزود: به منظور نهادینه کردن فرهنگ پژوهش، پرداختن به این فرهنگ در میان قشر جوان و نوجوان امری ضروری است.



یاوری اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار موجود در سال 2012 به همت پژوهشگران کشورمان، ایران به رتبه 14 پژوهشی در سطح بین المللی رسید.