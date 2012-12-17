بان کی مون اقدامات خطرناک گروههای مسلح در سوریه را نادیده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بان کی مون بدون اشاره به کشتار غیرنظامیان و تخریب وسایل زندگی و کار آنها از سوی گروههای مسلح، نگرانی خود را از افزایش خشونتها در چند روز گذشته ابراز کرد و گفت این روند مردم و شهروندان سوریه را در مناطق آتش با خطر روبرو می کند.

مارتین نسیرسکی سخنگوی بان کی مون به نقل از وی گفت : گزارشهای بسیار وحشتناکی مربوط به اتقاقات اوایل هفته وجود دارد که در آن کشتار غیر نظامیان در روستای عقرب نزدیک حماه گزارش شده و همچنین خبر از شلیک موشکهای دوربرد به برخی از نواحی کشور داده شده است.

سخنگوی بان کی مون با نادیده گرفتن اقدامات خشونت آمیز گروههای مسلح مورد حمایت غربی ها و متحدان آنها که امنیت و آرامش مردم سوریه را بر هم زده است، مدعی شد: اسناد زیادی درباره ادامه بمباران و حمله هواپیماها و بالگردها به مناطق پر جمعیت وجود دارد و این گزارش ها حکایت از آن دارد که این بمباران سبب کشتار آوارگان فلسطینی در اردوگاه یرموک در حوالی دمشق شده که سبب نگرانی های بسیار است.



خاطر نشان می شود طی روزهای اخیر گروههای مسلح که در دستیابی به اهداف مورد نظر حامیان آمریکایی و متحدانشان شکست خورده اند، به بازی خطرناک وارد کردن گروهها و آوارگان فلسطینی به بحران سوریه و سوء استفاده از این مسئله روی آورده اند و با حمله به اردوگاههای فلسطینی، نظام سوریه را به دست داشتن در این حملات متهم می کنند تا فشارها علیه نظام سوریه را افزایش دهند.