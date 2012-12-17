خداحافظی حسینیه نقشین با تاریخ/ مرمت اصولی بنا توسط کارگر ساختمانی!

به گزارش خبرنگار مهر، حسینیه نقشین یکی از آثار تاریخی دوران زندیه به شمار می رفت که با شماره 13698 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و این روزها در حال خداحافظی با عنوان تاریخی خود است.

این بنا که در دوران پهلوی اول به یک مسجد ملحق شد، از همان زمان تاکنون به تدریج داشته های تاریخی خود را از دست داد و غارت کاشی های ارزشمند آن، جای خالی هنر کاشی کاری ایرانی را برای همیشه در قلب این حسینیه بر جای گذاشت.

البته این غارتها تا هم اکنون نیز ادامه دارد به نحوی که تقریبا به جز معدودی از دیوارها، دیگر اثری از کاشی کاری در این بنا نیست و در همه جای حسینیه جای خالی کاشی ها به چشم می خورد.

حسینیه نقشین در مجموع اوضاع احوال خوبی نداشت تا اینکه میراث فرهنگی تصمیم به مرمت این بنا گرفت، مرمتی که امید می رفت اصولی باشد اما با حضور در محل این حسینیه تاریخی با خرابه ای مملو از آجر و خاک مواجه شدیم.

مرمت اصولی این بنا توسط یک کارگر صفر ساختمانی در حال انجام بود و اثری از کارشناسان میراث فرهنگی در این محل دیده نمی شد.

کلیه عملیات مرمت نیز در داخل حسینیه تاریخی انجام می شد تا جایی که ملات آجرها نیز کف این حسینیه انجام شده و به طور قطع آسیب های بسیاری به سنگفرش آن خواهد زد.

در روزهای گذشته البته دو سه کارگر ساختمانی دیگر نیز به کار کارشناسی در این بنا مشغول بودند و جدای از توجیه فنی برای ساخت و مرمت حسینیه، برای ضرب و جرح خبرنگاران و عکاسانی که در محل حاضر می شوند نیز به خوبی توجیه شده بودند.

گرچه مرمت و بازسازی بناهای تاریخی کاری بس ارزشمند است و آنچه مورد تاکید دوستداران میراث فرهنگی است، مرمت اصولی بناهاست.

وضعیت ظاهری حسینیه نقشین همانگونه که در عکس ها نیز قابل مشاهده است، نشانی از مرمت اصولی ندارد و تقریبا همه بخش های این حسینیه به مخروبه تبدیل شده است.

به طور قطع مرمت صورت خواهد گرفت و بودجه قابل توجهی برای آن نیز در نظر گرفته شده اما احساس می شود، پس از مرمت اثری از حسینیه تاریخی نقشین نباشد و حسینه ای جدید، جایگزین آن شده باشد.