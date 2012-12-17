انیمیشن "قصه های مینودری" در قزوین رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین شفیعی ها یکشنبه شب در جریان بازدید از مرکز فرهنگی دیجیتال استان اظهارداشت: خوشبختانه از زمان راه اندازی مرکز استانی کاسپین در قزوین فعالیت های خوبی در این مرکز شکل گرفته و جوانان علاقمند در حوزه فضای سایبری و انیمیشن (پویا نمایی) برای بروز و ظهور خلاقیت هایی که در این عرصه دارند متمرکز شده اند.

شفیعی ها بیان کرد: در استان قزوین جوانان زیادی داریم که پیگیر راه اندازی چنین مرکزی بودند تا بتوانند فعالیت ها و ظرفیت های خود را عملیاتی کنند و بروز دهند.

وی بیان کرد: با وجود این که کمتر از یک سال از راه اندازی مرکز فرهنگی دیجیتال استان قزوین می گذرد، خوشبختانه جوانان علاقمند استان توانسته اند فعالیت ها و تولیدات خوبی در حوزه انیمیشن دو بعدی و سه بعدی انجام دهند که امیدواریم این روند به صورت مستمر ادامه یابد و بدین وسیله زمینه جذب جوانانی که در این حوزه ابراز علاقمندی می کنند، فراهم شود.

این مسئول تصریح کرد: با ادامه این روند استان قزوین هم در حوزه انیمیشن حرفی برای گفتن دارد و اگراین فعالیت استمرار پیدا کند زمینه مناسبی برای تامین برنامه سیمای مرکز قزوین فراهم خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با اشاره به این که تعداد ساعات پخش برنامه های سیمای مرکز قزوین نیز مدتی است افزایش یافته، گفت: چنانچه جوانان هنرمند استان همت کنند و تولیدات قوی و قابل توجهی داشته باشند، تولیدات مرکز فرهنگی دیجیتال استان قزوین می تواند بخش قابل توجهی از برنامه های سیمای مرکز قزوین را تامین کند.

محمدحسین شفیعی ها افزود: با رونمایی از انیمیشن فاخر"قصه های مینودری" گام های بلندی در زمینه ارتقاء هنر انیمیشن در استان برداشته می شود.

وی عنوان کرد: انیمیشن قصه های مینودری اولین کار این حوزه تلقی می شود که توسط جوانان هنرمند استان قزوین انجام شده است و استفاده از لهجه شیرین قزوینی در این انیمیشن با هدف تبیین و ترویج لهجه قزوینی کار جدیدی بود که توسط جوانان هنرمند مرکز فرهنگی دیجیتال استان قزوین انجام شده است.

شفیعی ها در خصوص میزان موفقیت این مجموعه یادآورشد: باید منتظر پخش این مجموعه باشیم تا این محصول عرضه شود و پس از آن مورد ارزیابی مردم و کارشناسان قرار گیرد و اگرچنانچه کم و کاستی و نواقصی در این مجموعه وجود داشته باشد، در تولیدات بعدی برطرف شود.