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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۹:۰۴

شفیعی ها:

انیمیشن "قصه های مینودری" در قزوین رونمایی می شود

انیمیشن "قصه های مینودری" در قزوین رونمایی می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: "قصه های مینودری" به عنوان اولین انیمیشن سریالی مرکز فرهنگی دیجیتال استان از آثار فاخر محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین شفیعی ها یکشنبه شب در جریان بازدید از مرکز فرهنگی دیجیتال استان اظهارداشت: خوشبختانه از زمان راه اندازی مرکز استانی کاسپین در قزوین فعالیت های خوبی در این مرکز شکل گرفته و جوانان علاقمند در حوزه فضای سایبری و انیمیشن (پویا نمایی) برای بروز و ظهور خلاقیت هایی که در این عرصه دارند متمرکز شده اند.

شفیعی ها بیان کرد: در استان قزوین جوانان زیادی داریم که پیگیر راه اندازی چنین مرکزی بودند تا بتوانند فعالیت ها و ظرفیت های خود را عملیاتی کنند و بروز دهند.

وی بیان کرد: با وجود این که کمتر از یک سال از راه اندازی مرکز فرهنگی دیجیتال استان قزوین می گذرد، خوشبختانه جوانان علاقمند استان توانسته اند فعالیت ها و تولیدات خوبی در حوزه انیمیشن دو بعدی و سه بعدی انجام دهند که امیدواریم این روند به صورت مستمر ادامه یابد و بدین وسیله زمینه جذب جوانانی که در این حوزه ابراز علاقمندی می کنند، فراهم شود.

این مسئول تصریح کرد: با ادامه این روند استان قزوین هم در حوزه انیمیشن حرفی برای گفتن دارد و اگراین فعالیت استمرار پیدا کند زمینه مناسبی برای تامین برنامه سیمای مرکز قزوین فراهم خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با اشاره به این که تعداد ساعات پخش برنامه های سیمای مرکز قزوین نیز مدتی است افزایش یافته، گفت: چنانچه جوانان هنرمند استان همت کنند و تولیدات قوی و قابل توجهی داشته باشند، تولیدات مرکز فرهنگی دیجیتال استان قزوین می تواند بخش قابل توجهی از برنامه های سیمای مرکز قزوین را تامین کند.

محمدحسین شفیعی ها افزود: با رونمایی از انیمیشن فاخر"قصه های مینودری" گام های بلندی در زمینه ارتقاء هنر انیمیشن در استان برداشته می شود.

وی عنوان کرد: انیمیشن قصه های مینودری اولین کار این حوزه تلقی می شود که توسط جوانان هنرمند استان قزوین انجام شده است و استفاده از لهجه شیرین قزوینی در این انیمیشن با هدف تبیین و ترویج لهجه قزوینی کار جدیدی بود که توسط جوانان هنرمند مرکز فرهنگی دیجیتال استان قزوین انجام شده است.

شفیعی ها در خصوص میزان موفقیت این مجموعه یادآورشد: باید منتظر پخش این مجموعه باشیم تا این محصول عرضه شود و پس از آن مورد ارزیابی مردم و کارشناسان قرار گیرد و اگرچنانچه کم و کاستی و نواقصی در این مجموعه وجود داشته باشد، در تولیدات بعدی برطرف شود.

کد مطلب 1768113

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